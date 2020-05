Hosteleros asociados a la organización de comerciantes Asunico se han manifestado en la mañana de este martes en la plaza Plateros “para trasladar a la sociedad que somos responsables y que estamos comprometidos con la desescalada. Pedimos a todo el mundo que se comprometa con la situación que estamos viviendo”. Esta manifestación llega después de que graves incidentes de público provocaran ayer el cierre de un tabanco en dicha zona y dos bares más en otras zonas de la ciudad. “Si vemos que alguien está incumpliendo con los aforos o las medidas de seguridad hay que decirlo, no vale quedarse callado”, destacaron desde este colectivo de empresarios que se caracterizan por mantener cerrados sus establecimientos. “Desde que cerramos las puertas estamos trabajando para que podamos abrir cuando cada uno pueda. Hay unos que sí y otros que no lo harán tras estudiar detenidamente la situación. Pero si algo tenemos claro es que quien abra debe hacerlo con total seguridad”.

Uno de los asistentes fue Javier Mellado, propietario de la popular cervecería 'Gorila', quien indicó a este medio que “Jerez siempre ha tenido una hostelería segura y va a seguir teniéndola. Ese es nuestro compromiso”. Junto a él se manifestaron una decena de hosteleros del centro de Jerez, caso por ejemplo de 'La Polar', 'La Cruz Blanca', hosteleros de la calle Remedios, 'Cantina Chihuahua' y el conocido 'Tabanco Plateros', además de negocios como la pastelería de Porvera.

“En este tiempo no vamos a hacer beneficios, estamos en una fase de subsistencia y en esta fase debes poner la mitad de las mesas para las que tienes permiso, permitir cuatro personas por cada una de ellas y ni una más. A quien llegue y no tengas sitio deberás decirle que no es posible atenderle. Eso es así”.

Para terminar, estos hosteleros del centro mostraron todo su apoyo a las fuerzas policiales por su trabajo, “pues sabemos que han estado al frente, en las calles, durante las semanas más duras de la pandemia”.