Manifestación en Jerez con motivo del 25-N

Jerez se ha sumado una vez más a los actos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La manifestación con motivo del 25-N ha recorrido las principales calles del centro concluyendo en la Alameda del Banco con la lectura del manifiesto.
1/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
2/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
3/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
4/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
5/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
6/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
7/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
8/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
9/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
10/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
11/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
12/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
13/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
14/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
15/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
16/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
17/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
18/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
19/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
20/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
21/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
22/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
23/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
24/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
25/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
26/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
27/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
28/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
29/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
30/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
31/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
32/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González
33/33Manifestación por el 25-N en Jerez/Miguel Ángel González