Salida de la manifestación por el 25 N en Jerez.
Salida de la manifestación por el 25 N en Jerez. / Miguel Ángel González

Manifestación en Jerez con motivo del 25-N

Una multitudinaria comitiva recorre las principales calles del centro

25-N en Jerez: “La violencia contra las mujeres y niñas no es excepción, es la norma”

Jerez se ha sumado una vez más a los actos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La manifestación con motivo del 25-N ha recorrido las principales calles del centro concluyendo en la Alameda del Banco con la lectura del manifiesto.

Manifestación por el 25-N en Jerez
1/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
2/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
3/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
4/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
5/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
6/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
7/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
8/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
9/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
10/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
11/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
12/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
13/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
14/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
15/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
16/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
17/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
18/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
19/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
20/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
21/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
22/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
23/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
24/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
25/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
26/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
27/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
28/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
29/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
30/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
31/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
32/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González
Manifestación por el 25-N en Jerez
33/33 Manifestación por el 25-N en Jerez / Miguel Ángel González

También te puede interesar

Lo último

stats