25-N en Jerez: “La violencia contra las mujeres y niñas no es excepción, es la norma”

Jerez se ha sumado este martes a la gran manifestación del 25-N contra la violencia de género. En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Local de las Mujeres ya habían venido realizando distintas acciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un lazo morado en la biblioteca, una pancarta desplegada en el Ayuntamiento, una campaña en autobuses urbanos y la iluminación violeta del Minotauro junto a la inauguración de un monolito han sido algunas de las acciones previas.

Tras la intensa agenda, el colofón ha sido este martes una protesta que ha recorrido las calles del centro desde las seis de la tarde, concluyendo horas después en la Alameda del Banco. La marea violeta ha recorrido en esta ocasión las calles en silencio, sin gritos ni proclamas, tan sólo el sonido fúnebre de los tambores se escuchaba al paso de la multitudinaria comitiva. Sólo se rompió el silencio durante la lectura de poemas durante el recorrido, en el Minotauro y en la rotonda de los Casinos. Paralelamente, pancartas y carteles recordaban a las víctimas de este año reclamando, una vez más: “¡Ni una menos, vivas nos queremos!”.

Lectura del manifiesto

“Un año más, nos reunimos aquí para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una pandemia silenciosa que no entiende de fronteras. Es un problema de poder. Y el único factor de riesgo para sufrirla es ser mujer”, comenzaba la lectura del manifiesto, al término de la protesta.

Los datos ofrecidos fueron lamentablemente estremecedores: “Cada diez minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o por un hombre de su familia. En España, en lo que va de 2025, han asesinado a 36 mujeres en el ámbito de la pareja o expareja. Son 1.331 mujeres desde 2003, cuando comenzamos a llevar registros oficiales. Pero esto es sólo la punta del iceberg. La asociación Feminicidio.net contabiliza 75 mujeres asesinadas hasta hoy, incluyendo aquellas cuyas muertes no entran en las estadísticas oficiales porque no encajan en la definición legal restrictiva de violencia de género”.

Y a este horror, añadieron, “debemos sumar la violencia sexual. Según estimaciones internacionales, tres de cada diez mujeres en el mundo han sufrido violación. En España, cada dos horas se denuncia la violación de una mujer o una niña; pero se estima que sólo se denuncia el 10% de los casos, aquí y en todos los países”.

“¿Qué nos dicen estos números?”, se preguntaban. Pues que “la violencia contra las mujeres y niñas no es la excepción, es la norma. Que no hablamos de casos aislados, sino de un sistema que tolera, normaliza y perpetúa la agresión como forma de poder”.

Como dato, dieron a conocer que en España, según diversas estimaciones, podría haber unas 150.000 mujeres prostituidas, muchas, víctimas de la trata. “La mayoría son mujeres jóvenes, pobres, de origen extranjero y sin documentos en regla. Eso nos convierte en el burdel de Europa donde cuatro de cada 10 hombres consumen prostitución”, apuntaron.

Por todo ello, “la prostitución no puede ser considerada ‘trabajo sexual’ sin traicionar los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y lo que se dice de la prostitución aplica la pornografía porque, como señalan las teóricas feministas, ‘la pornografía es prostitución filmada’. La industria pornográfica se enriquece erotizando la violencia contra las mujeres y niñas”.

Precisamente por ello, este año, bajo el lema ‘Las mujeres no somos mercancía: sin demanda no hay prostitución ni pornografía’, el Consejo local de la Mujer de Jerez ha querido alzar su voz para exigir que se reconozca que “la prostitución y la pornografía son formas de violencia sexual contra mujeres y niñas, y constituyen violaciones graves de nuestra dignidad y derechos fundamentales”.

En este sentido, durante la lectura del manifiesto, se ha instalado al Ayuntamiento de Jerez, a la Diputación de Cádiz, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España “a que adopten medidas abolicionistas de la prostitución y la pornografía dentro de sus ámbitos de competencia”. Igualmente, “exigimos al Parlamento que apruebe la ley abolicionista del sistema prostitucional, que penalice la demanda y proteja a las víctimas”.

“La violencia contra las mujeres y niñas en España, en Afganistán, y en cualquier lugar del mundo es una violación de los derechos humanos, y a todas las personas de bien nos debería doler. Exigimos ejercer nuestro derecho universal a una vida en paz y sin violencia. Gracias por estar aquí. Seguiremos luchando hasta lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas”, han destacado durante la lectura del manifiesto que ha concluido al grito de “¡Vivas nos queremos! ¡Libres nos necesitamos!”.