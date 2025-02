Manos Unidas Jerez presenta su nueva campaña: "Hay que hacer próximas realidades lejanas"

'Compartir es nuestra mayor riqueza'. Manos Unidas ha presentado su campaña 66 (año 2025) en su sede de Jerez (en la iglesia de Capuchinos) de la mano de la misionera esclava del Divino Corazón Carlota Martínez y de la delegada diocesana de la ONG, Elisa Montes. "Estoy aquí para animar esta campaña desde lo que soy, una receptora de los proyectos de Manos Unidas, en concreto, en Angola, donde desde 2007 colaboramos juntos en el apoyo a la educación y salud de Luanda y Luena", apuntó Carlota en su intervención, en la que destacó que ese compartir "permite cambiar la situación de estas personas que tienen los mismos derechos que nosotros".

Este año, la Delegación Diocesana de Jerez ha elegido cuatro proyectos para los que se ha planteado un objetivo de 208.420 euros. El total de los beneficiarios directos es de 2.071 y 26.315 indirectos. "Con estos proyectos, lo que queremos es dar visibilidad a realidades imprescindibles de atender en estos países: sanidad, pobreza, marginación, infancia, futuro, educación y formación profesional", destacó Montes.

Martínez recordó por ejemplo que en el mundo hay más de 250.000.000 de niños sin escolarizar "y Manos Unidas, a través de sus proyectos, intenta que esta desigualdad vaya desapareciendo".

Manos Unidas lleva el mensaje de su labor a numerosos colegios, institutos, centros parroquiales, empresas, comunidades, grupos de fe, etc. "Queremos transmitir que es posible solucionar problemas de aquel mundo tan alejado, que las comunidades prosperen y que parte de nuestra riqueza le llegue también a ellos. Pequeños pasos que transforman la realidad", explicó Montes, que reconoce que hacer llegar ese mensaje, "a veces es difícil, y nos cuesta trabajo llegar a muchos sitios donde la gente sería generosa si conociese nuestro trabajo. Manos Unidas tiene dos tareas fundamentales: educar para el desarrollo aquí y promocionar los proyectos en los países de destino".

La misa de lanzamiento de la campaña de Manos Unidas será este domingo, 9 de febrero, a las 11 horas, en la Catedral, que estará presidida por el obispo, José Rico Pavés. También esta jornada será de cuestación a nivel nacional.

El viernes 7 de febrero será el día del ayuno voluntario. En palabras de Elisa, "muchas veces tenemos que ayunar de esos deseos que transformamos en necesidades y distinguir lo que es deseo de lo que es necesidad. El ayuno no tiene que ser algo físico, sino de cosas que a veces nos apetecen y podemos prescindir de ellas. Este día en concreto nos recuerda la cantidad de gente que pasa hambre en el mundo y se nos pide que ayunemos en algo que nos cueste y transformarlo en donativo. Es ponernos en el lugar de cuánta gente no tiene agua, sanidad, educación, seguridad, no tiene padres... Que los hagamos nuestros hermanos, los hagamos próximos y ayunemos por ellos".

Los cuatro proyectos

1- BENATSEMAY (Sur de Etiopía)

HABITANTES: Diversidad étnica, predominando el cristianismo copto y el islam.

CONDICIONES DE VIDA: 40% vive por debajo del umbral de la pobreza.

OBJETIVO DEL PROYECTO: construcción de cuatro aulas de preescolar para 628 niños, ocho letrinas y dos lavabos. También se dotará de mobiliario

AL FRENTE DEL PROYECTO: Oficina de Coordinación de la Comisión Social y de Desarrollo (Vicariato de Soddo) Gestiona una red de 430 escuelas. El socio local cubrirá el 15% del proyecto y Manos Unidas el 85%.

IMPORTE TOTAL DE PROYECTO: 96.950 euros.

2.- SASSEMA, pequeña localidad (Diócesis de Tenkodogo) al sudeste de Burkina Faso.

POBLACIÓN: La Diócesis tiene una población de 143.847 habitantes, de los cuales 21.246 son católicos.

DOS MILLONES de desplazados a causa de la inseguridad causada por el yihadismo. Las mujeres viudas son especialmente vulnerables.

OBJETIVO DEL PROYECTO: Manos Unidas ya colaboró hace años con un proyecto para sensibilizar y formar a 200 mujeres viudas y la instalación de un molino. Ahora, de nuevo solicitan la ayuda de manos Unidas para la construcción de un porche junto al molino, lugar para trabajar y secar los cacahuetes, convertirlo en harina y venderlo posteriormente.

AL FRENTE DEL PROYECTO: Sacerdote Diocesano de Diócesis de Tenkodogo (el socio local aporta el 5% del coste total. Manos Unidas aportará el 95% restante).

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 16.421 euros.

3.- LIKASI, provincia de Haut Katanga, al sureste de la R.D.C.

POBLACIÓN: La población (760.000 habitantes) más de la mitad vive en barrios desfavorecidos y con mucha promiscuidad. OBJETIVO DEL PROYECTO: Manos Unidas colaboró con ellos en 2016 con seis dispensarios médicos y ahora solicitan construir y equipar un módulo anexo al hospital con sala preparto y maternidad.

IMPORTE TOTAL: 29.707 euros.

AL FRENTE DEL PROYECTO: Bureau Diocesain des Oeuvres Medicales Lubumbashi. El socio local cubrirá el 6% y Manos Unidas el 94%.

4.- LA HABANA y CAMAGÜEY

POBLACIÓN: Cuba registra el mayor éxodo de su historia (más de 2 millones). La pobreza y la desigualdad se acrecientan cada vez más. Los cortes de energía eléctrica son muy habituales, con una duración de hasta 12 horas.

OBJETIVO DEL PROYECTO: se pretende que grupos vulnerables, principalmente mujeres, aumente su bienestar con la promoción de competencias emprendedoras.

IMPORTE DEL PROYECTO: 65.342 euros.

AL FRENTE DEL PROYECTO: Compañía de Jesús sección Cuba. (El socio local cubrirá el 28% y Manos Unidas el 72% del proyecto).

Las personas que quieran colaborar también pueden hacerlo a través de:

LA CAIXA – CAIXABANK Cuenta ES 73 2100 8545 0122 0015 3152

BBK BANK (Cajasur) Cuenta ES 66 0237 0418 7091 5781 8564

BIZUM: 33439 manosunidas.org