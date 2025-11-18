Marc Sala y Sofía Esparza protagonizan la ópera cómica ‘Don Gil de Alcalá’ en el Teatro Villamarta en Jerez

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha asistido a la presentación de la ópera cómica Don Gil de Alcalá de Manuel Penella que se podrá en escena en el Teatro Villamarta el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, acto en el que también han estado presentes Carlos Granados, director de este espacio escénico, así como miembros del equipo artístico. El tenor Marc Sala y la soprano Sofía Esparza protagonizan esta producción del Teatro Campoamor de Oviedo, bajo la dirección escénica de Emilio Sagi y la musical de Cecilia Bercovich al frente de la Orquesta Ciudad de Granada.

Tras señalar que Don Gil de Alcalá es “una de las joyas del repertorio lírico español”, Francisco Zurita ha puesto de relieve la gran calidad del elenco artístico y técnico que la pondrá en escena en las dos funciones previstas. Asimismo, ha resaltado la importancia de este título, como “reflejo de una época en la que los compositores españoles buscaban una voz propia dentro de la lírica internacional”, a través de una música donde “lo popular y lo culto se funden”.

Para el delegado, espectáculos como éste ponen de manifiesto “el compromiso permanente del Ayuntamiento no sólo con la ópera y la zarzuela, sino con todos los géneros musicales y escénicos” a través del coliseo jerezano. Ha finalizado su intervención animando a los jerezanos a asistir a las dos funciones previstas de Don Gil de Alcalá porque reúne los suficientes atractivos para disfrutar “de la ópera en un teatro como éste y en una ciudad como Jerez en las fechas previas a la Navidad”.

Carlos Granados, director del Teatro Villamarta, ha precisado que esta producción del Teatro Campoamor de Oviedo está diseñada “para tener una larga vida de éxito”. A este respecto, ha agradecido al teatro ovetense “las facilidades para ponerla en pie”, agradecimiento que hizo extensivo al Teatro de la Zarzuela por la cesión de los materiales musicales.

El máximo responsable del Villamarta se ha mostrado muy satisfecho del trabajo realizado tanto por el elenco artístico como el técnico y ha hecho hincapié en la importancia de que muchos de los cantantes hacen su debut en el Villamarta con esta obra de Penella.

Una situación que se produce tanto en el dúo protagonista -Marc Sala y Sofía Esparza- como en el caso de los cantantes Pablo Ruiz y Gonzalo Ruiz, además de la directora musical, Cecilia Bercovich, la Orquesta Ciudad de Granada y Nuria Castejón, directora de reposición y coreografía. “Siempre intento dar oportunidades”, ha precisado Granados, y en esas oportunidades también figuran las jóvenes promesas como, por ejemplo, el jerezano Gregorio García, que ya ha interpretado pequeños papeles en otros montajes líricos.

Belleza y dinamismo

“Esta es una producción que adoro”, ha señalado Nuria Castejón. La directora de reposición y coreografía, habitual mano derecha de Emilio Sagi, ha tenido palabras de admiración hacia el director escénico. “Lleva mucho tiempo exhibiendo el género lírico español por el mundo. Ojalá esta ópera la podemos sacar fuera”, ha manifestado. Sobre Don Gil de Alcalá, ha explicado que lleva el sello inconfundible de su creador. “Las producciones de Sagi se caracterizan por la belleza y el dinamismo, por el gran dominio del espacio escénico. Esta no podía ser menos”.

En cuanto a la música, Cecilia Bercovich ha confesado que “la partitura me ha transmitido siempre ternura. Una ternura que envuelve tanto al texto como al carácter de los personajes”. El tenor Marc Sala (que debuta el papel de Don Gil) ha comentado que el “equilibrio musical” es uno de los aspectos más sobresalientes de las obras de Penella. “Esa es su grandeza. Me encanta cantar sus papeles”, ha añadido, al tiempo que ha considerado “justo” que se defienda el repertorio lírico español “con este grado de calidad y compromiso”.

La soprano Sofía Esparza ha señalado la importancia de transmitir lo que se vive dentro del escenario hacia el público, esas buenas vibraciones que, en su opinión, siempre son percibidas por el respetable. “Como mexicana, celebro el mestizaje de esta obra. Un mestizaje que se nota tanto en la música como en la escena”, ha asegurado la soprano Zayra Ruiz, que interpreta el papel de Maya.

Además del tenor Marc Sala (en el papel de Don Gil) y la soprano Sofía Esparza (en el rol de Niña Estrella), el reparto artístico de esta producción lo completa Manuel de Diego (Chamaco), Zayra Ruiz (Maya), Carlos Daza (Don Diego), Pablo Ruiz (Sargento Carrasquilla), David Rubiera (Gobernador), Leticia Rodríguez (Madre Abadesa), Gonzalo Ruiz (Padre Magistral), Gregorio García (Virrey) y Alejandro Otero (Maestro de Ceremonias). A la Orquesta Ciudad de Granada se suma el Coro del Teatro Villamarta, dirigido por Marta Benítez.

Ambientada en el México virreinal, la acción se sitúa en Veracruz, a finales del siglo XVIII. Niña Estrella, prohijada por el gobernador español en la ciudad, es una joven mestiza, huérfana de un militar y una india. La muchacha está enamorada del capitán Don Gil de Alcalá y es correspondida por él. Sin embargo, el gobernador acuerda el matrimonio de Niña Estrella con un rico hacendado, Don Diego. Por medio de una serie de enredos y tretas, Don Gil conseguirá ser el esposo de Niña Estrella.

Para este historia de tres actos dividida en cinco cuadros, Manuel Penella crea una música muy cuidada y variada, en la que se fusionan elementos neoclásicos -oberturas, preludios y bailes como la pavana- con escenas de características criollas -la famosa Habanera o el dúo cómico Dame jarabe- y las romanzas tradicionales de zarzuela como Juntos bien mío en este jardín o la simpática Canción al vino de Jerez. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Novedades de Barcelona en 1932.

Al margen de las dos funciones previstas, esta obra del repertorio lírico español forma parte del programa pedagógico Cuéntamente una ópera que tendrá lugar este miércoles 19 de noviembre, con la participación de casi 350 alumnos de 13 centros educativos que asistirán al ensayo general, además de una charla-coloquio previa por la mañana.