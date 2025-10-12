Marea Violeta convoca a una concentración en Jerez contra la Junta por "la negligencia en el cribado del cáncer de mama"

Imagen de la plaza de San Juan de Dios de Cádiz durante la manifestación contra los errores en los cribados de cáncer de mama.

Marea Violeta ha convocado a una concentración en Jerez, el próximo martes 14 de octubre a las 19,00 horas, a las puertas del centro sanitario de calle José Luis Diez, para denunciar al gobierno de Moreno Bonilla "por su negligencia en el cribado del cáncer de mama y en solidaridad con todas las mujeres que han perdido la vida o que sufren un cáncer, por la dejadez del gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía".

Para Marea Violeta Jerez, es mayúscula la magnitud de la negligencia ocurrida con el cribado del cáncer de mama en Andalucía, y entiende que, en las declaraciones de la Consejería de Sanidad y del presidente de la Junta, "hay una suma de mentiras, contradicciones y falta de empatía hacia las mujeres que confían en que está medida preventiva nos salve de padecer un cáncer de mama en el futuro".

En Andalucía este tipo de cáncer es el de mayor incidencia con un 15,5% de tasa de mortalidad. Tras un estudio realizado en 2023, se evidenció que en la comunidad había aumentado el diagnóstico de cáncer de mama, así como la proporción en mujeres más jóvenes (un 30% de todos los que se detectan al año en Andalucía).

En Marea Violeta recuerdan que en la campaña electoral a la Junta del 2023, Moreno Bonilla, prometió en un mitin de campaña en Chiclana, que se ampliaría el tramo de edad para el cribado que está establecido entre los 50 y 70 años, cosa que no se ha llevado a cabo aún, es más, la asociación sevillana de mujeres con cáncer AMAMA comenzó a denunciar fallos en el cribado en 2021 al entonces consejero de sanidad Jesús Aguirre, "y tras dos consejeras más que han habido después, nadie se ha hecho responsable del desastre de los fallos producidos en el cribado y que, probablemente, sea la consecuencia del aumento de nuevos casos en alrededor de 4.900 mujeres, a las que se diagnostica con un cáncer de mama en Andalucía".

Para Marea Violeta la única certeza es que este cribado está parcialmente externalizado a una empresa privada de Granada que hace mamografías en unidades móviles, por importe de 4,5 millones de euros, siendo un ejemplo más de que el modelo del SAS, del Partido Popular, es derivar dinero público a empresas privadas a través de conciertos millonarios y que, "por muchos cambios de consejeros y consejeras de sanidad que lleve a cabo, es una cuestión de su modelo privatizador de la sanidad, poniendo en riesgos las vidas de las andaluzas y andaluces".

Marea Violeta se une a las Marea Blancas en su defensa de que la sanidad pública "es un tesoro que hay que defender con uñas y dientes y en no quedarse calladas en no denunciar este despropósito, donde aún hoy en día no se sabe con certeza el número de mujeres afectadas, ni cuando se les va a realizar las pruebas correspondientes para que aún no sea demasiado tarde, y puedan a través de la detección precoz aumentar la supervivencia".

"Necesitamos una sanidad pública de calidad, donde el dinero de todas, todos y todes los Andaluces, se invierta en investigación, equipos técnicos y humanos, en hospitales y centros de salud públicos y no en tanto contrato a la privada/concertada", concluye.