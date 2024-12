María Jesús Palacios, Rey Gaspar en Jerez: “Representar a los bomberos me llena de orgullo”

María Jesús Palacios Herce se convirtió en 2002 en Jerez en la primera Jefa de bomberos de España. Su labor ha ido cobrando tal magnitud que pasó a dirigir también todos los parques de bomberos de la sierra de Cádiz; coordinando, por tanto, un total de siete parques de bomberos provinciales desde Jerez.

Desde 2021, María Jesús lleva dirigiendo el departamento de formación del consorcio. Desde este departamento diseña y coordina la formación de la totalidad de la plantilla del consorcio provincial.

Durante su trayectoria profesional, Palacios ha recibido diversos reconocimientos como el ‘Homenaje a las mujeres de la provincia de Cádiz’ de la Diputación de Cádiz en 2016 o el premio ‘Manuela Forja’ en 2023 “por su implicación y labor al frente de un servicio público esencial para los ciudadanos”. Y esta Navidad llama a la puerta de los jerezanos como Rey Gaspar.

“Yo represento con este nombramiento a todos mis compañeros, lo que hace que haga este trabajo de Rey Gaspar con más orgullo y satisfacción. Llevo detrás a un colectivo muy importante para la ciudadanía, que trabaja las 24 horas los 365 días del año velando por la seguridad. Y este colectivo al que represento será el que vendrá conmigo en las dos carrozas del Rey”, declara Palacios.

“Estoy muy orgullosa de poder representar al Rey Gaspar y hacerlo además rodeada de los bomberos de Jerez. En esta ciudad la Navidad se vive a lo grande y en el Parque de Bomberos este año aún más. No han sido meses fáciles de trabajo, pero la implicación ha sido total por parte de todos”, pone en valor Palacios.

La jefa de los bomberos destaca el importante trabajo que hay detrás de la campaña social de los Reyes Magos para cubrir necesidades de familias desfavorecidas de la ciudad, “y además este año nos hemos volcado un poco más para llevar regalos también a Valencia”.

“Para mí la noche de Reyes siempre ha sido muy especial, disfrutándola con mis padres, en familia, con mi abuelo... Me llegan esas imágenes de mi infancia, pero en estos momentos también tengo muy presente a mis hijos, que son gemelos, recordando sus 12 Navidades, de ilusión, de alegría... Y aunque hay momentos en los que me siento un poco desbordada, estoy muy feliz. Muchísimo. Y eso que aún no ha llegado lo más grande...”, reconoce Palacios a pocos días de subir al trono del Rey Gaspar.