María José García-Pelayo: "La próxima semana llegará a Jerez el primero de los 25 autobuses urbanos nuevos"

Pregunta.Entramos en la segunda parte del mandato. ¿Qué retos tiene su gobierno en estos dos años que quedan?

Respuesta.Nuestro objetivo es seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, aunque siempre pienso que se puede hacer más. Sin duda, uno de nuestros grandes objetivos es la mejora de los servicios públicos. Es un reto importantísimo y un compromiso que hemos asumido con la ciudadanía. Con la aprobación del presupuesto municipal se abren nuevas oportunidades. Vamos a licitar el contrato de parques y jardines con un incremento importante del mantenimiento de zonas verdes. Vamos a ampliar el contrato de limpieza. Tenemos el reto de mejorar el transporte público con la llegada de los nuevos autobuses. Estamos haciendo una apuesta muy importante por renovar el alumbrado público y ya estamos actuando o vamos a actuar en zonas como Picadueñas, Barriada España o San Miguel. También estamos mejorando la seguridad con la próxima inauguración de la Escuela de Policía o el aumento de la plantilla. Y estamos muy ilusionados con proyectos en los que estamos mano a mano con la Junta de Andalucía como el centro de formación de San Juan de Dios, el desarrollo del ‘hub’ aeronáutico o la Ciudad de la Justicia.

P.Hablando de servicios públicos, el transporte público ha tenido un verano muy complicado por el recorte en el servicio ante la falta de autobuses...

R.Le puedo avanzar que se ha adelantado la llegada de los nuevos autobuses, que estaba prevista inicialmente para octubre. La empresa suministradora nos ha confirmado que el primero de los autobuses llegará la próxima semana y los demás en las siguientes semanas de manera escalonada. Por lo tanto, el primero llegará precisamente durante los días que celebramos la Semana de la Movilidad. Y en octubre licitaremos un nuevo renting para recibir otros 25 autobuses a lo largo del próximo año por lo que podremos renovar toda la flota.

P.¿Hasta cuándo será gratuito el servicio de autobuses urbanos?

R.No tenemos una fecha concreta, pero esta medida se mantendrá hasta que no vuelva la normalidad al servicio con la llegada de los nuevos autobuses. Esta medida se decidió para compensar al ciudadano del esfuerzo y el sacrificio que hacen.

P.¿Se podrá reorganizar el mapa de líneas antes de que acabe el actual mandato municipal?

R.Estamos trabajando en ello. Hay que hablar con los conductores, que son los que realmente conocen los problemas y carencias del servicio. Por cierto, aprovecho para agradecerles que estén dando la cara en la defensa de un servicio público que es esencial. Comujesa está trabajando ya en contratar a una empresa que haga un estudio sobre el mapa y las necesidades del servicio. Ahora mismo, lo importante es que los nuevos autobuses empiecen a funcionar, pero también estamos trabajando en mejorar otros aspectos del servicio como la modernización de las marquesinas.

P.Antes ha hecho mención del incremento del contrato de la limpieza. ¿En qué va a mejorar el servicio?

R.Lo primero es que va a haber más personal y, además, tenemos que incorporar el llamado quinto contenedor o contenedor marrón, que es en el que se depositarán los restos orgánicos. El servicio va a contar con más personal, más vehículos y, por lo tanto, más presupuesto y eso se va a notar en la calle. Ese es uno de nuestros grandes retos: la mejora de la limpieza porque es un problema histórico de la ciudad que hay que abordar.

P.El Ayuntamiento ya cuenta con un presupuesto actualizado que acaba de entrar en vigor. ¿Será el único que se apruebe en este mandato?

R.No descarto nada. Será el equipo económico, liderado por Francisco Delgado, quien decida si podemos abordar un nuevo presupuesto o le damos continuidad a este. Yo no tengo miedo ni a una situación ni a otra. Lo importante es que ahora mismo tenemos los créditos que necesitamos para poder prestar los servicios públicos y para promover el impulso de la economía de nuestra ciudad. Aunque nunca es suficiente, tenemos tesorería para ir afrontando los pagos. Hay un dato que muestra el buen estado de la ciudad que es que ahora tenemos presupuestado unos 50 millones de euros más en ingresos que en 2022. Eso sí, no me pongo ninguna venda ni olvido que seguimos siendo el segundo ayuntamiento con más deuda de toda España. Para nosotros cada día es casi un milagro, pero es verdad que vamos sacando adelante la ciudad. Y la prueba es que tenemos un presupuesto después de tres años con más ingresos y que somos hoy capaces de decir que tenemos el presupuesto necesario para afrontar los retos que tiene esta ciudad, tanto en prestación de servicios públicos como a la hora de abordar proyectos importantes.

La regidora, durante la entrevista. / Vanesa Lobo

P.El presupuesto se aprueba tras un nuevo acuerdo de refinanciación de la deuda con el Ministerio de Hacienda. ¿Cree que será necesaria otra nueva refinanciación a medio plazo?

R.Ahora ha habido un fondo de ordenación para pagar sentencias al que no nos hemos acogido, lo que quiere decir que se están haciendo las cosas medianamente bien. Pero sí estamos a la expectativa de un nuevo plan de pago a proveedores que, evidentemente, nos vendría muy bien.

P.El Ayuntamiento no pudo acogerse finalmente al anterior...

R.En un principio nos quedamos fuera porque en ese momento cumplíamos con el periodo medio de pago. Luego nos dijeron que cambiarían las condiciones, pero finalmente no lo hicieron y ha sido todo muy contradictorio porque nos dicen que, si cumplimos, no nos podemos acoger, pero que, si no cumplimos, sí puedes. Llama la atención que no se premie al que está haciendo un esfuerzo por hacerlo bien. Y lo estamos haciendo porque ya hemos pagado a Hacienda más de 30 millones de euros y hemos podido cancelar seis préstamos este año. En cambio, el anterior gobierno socialista no pagó un euro a Hacienda y la deuda creció en más de 300 millones. En cambio, ahora estamos consiguiendo contener la deuda municipal, haciendo inversiones y, además, pagándole al Ministerio de Hacienda. Con esto no quiero decir que todo es magnífico, pero creo que es para estar moderadamente satisfecho y para decir que vamos por el buen camino.

P.¿Va a haber subida de impuestos en 2026?

R.Hicimos las del IAE y del ICIO. Pero sí le digo que estamos trabajando en tratar de recuperar la bonificación del impuesto de circulación para los vehículos históricos, algo en lo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda al que le hemos dirigido dos escritos. No se entiende que, cuando por IAE o ICIO estamos recaudando mucho más de lo que comprometimos con Hacienda, no nos dejen de alguna manera compensar ese exceso recuperando la bonificación del vehículo histórico y clásico. Hacienda nos había dicho que no lo podíamos recuperar, por ahora, y yo me agarro a ese por ahora. Si me dejan una puerta un poquito abierta, me agarro a ello. Si finalmente hay un nuevo plan de pago a proveedores, tendremos que revisar el plan de ajuste y, en esa revisión, es donde vamos a intentar recuperar la bonificación. En cuanto a la tasa de basura, es el peaje que tendremos que pagar todos los ayuntamientos porque así lo ha impuesto Pedro Sánchez. Muchos ayuntamientos hemos peleado contra ella, y cuando le dije que era un disparate cuando hablé con él de eso, se rió, literalmente. Pero ya llorará... Mientras, ya se hizo la revisión del agua. En cuanto al resto de impuestos y tasas, no se tocaron y no hay previsión de tocarlas, aunque haya agoreros que digan que sí.

P.El PSOE ha anunciado que va a denunciar al interventor en Fiscalía tras dar su visto bueno a la última modificación presupuestaria..

R.Yo creo que es fruto de la desesperación del Partido Socialista y también del desconocimiento de las leyes. Hubiera sido muy fácil evitar una situación tan desagradable como esta simplemente pidiéndole una reunión al interventor. Antes de llevarla a aprobación, tuvimos una reunión con todos los portavoces y podrían haber aclarado sus dudas. Todo es fruto del nerviosismo, de la desesperación y, sobre todo, del desconocimiento. También puede haber mala fe, no lo sé. En todo caso, han hecho algo que no se ha hecho nunca en este ayuntamiento y, posiblemente, en ningún ayuntamiento de España que es ir contra la labor de unos profesionales que solamente se deben al cumplimiento de la ley y no se deben a ningún político.

María José García-Pelayo. / Vanesa Lobo

P.Hablando de la situación económica de la ciudad, actualmente hay menos paro y más empresas. Pero los que tiran del carro son la construcción y la hostelería. ¿No estamos volviendo a caer en errores del pasado?

R.Estamos trabajando intensamente en diversificar la economía local y ahí está nuestra apuesta por desarrollar un polo aeronáutico junto al aeropuerto y en fomentar la formación con el centro de San Juan de Dios, ayudando, además, a regenerar una zona de la ciudad que lo necesita. Estamos apostando por la industria tecnológica con el clúster tecnológico y apoyando firmemente a Cited, el centro de formación tecnológica que pronto se inaugurará. Estamos apoyando la cultura como una oportunidad para generar empleo. La apuesta es clara con la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, que nos está permitiendo remover la conciencia cultural de la ciudad. Estamos haciendo que la cultura no solamente despierte, sino que también se sienta apoyada y se sienta protagonista de Jerez. Estamos haciendo una apuesta importante por la protección y restauración de nuestro patrimonio. En definitiva, estamos intentando generar muchos proyectos tractores para hacer que la economía de nuestra ciudad no se asiente solamente en lo que es el turismo, que es un gran pulmón económico, ya no solamente para Jerez, sino para toda España. Pero también le digo que, cuando hablamos de construcción, no nos podemos quedar solo en el ladrillo. Detrás de muchos ladrillos hay una vivienda y Jerez necesita impulsar la promoción de viviendas a precios asequibles. No nos quedemos con el sambenito que tiene la construcción. Detrás de ella hay la satisfacción de un derecho constitucional como es el de la vivienda.

P.Días atrás anunció que se van a licitar seis bolsas de suelo para destinarlas a VPO. ¿Han podido percibir que hay interés por parte de los promotores privados teniendo en cuenta que llevan años diciendo que construir VPO no renta por la regulación y la subida de costes?

R.Precisamente, se ha cambiado todo eso para que sea rentable construir vivienda a precio asequible. Estamos trabajando de la mano del sector y de la Junta de Andalucía, que aprobó un decreto en este sentido siendo Jerez uno de los primeros ayuntamientos que se adhirió. Por cierto, me sorprendió que solo haya 50 ayuntamientos adheridos en toda la comunidad. Esta norma nos posibilita que suelo público o bolsas de suelo que estaban destinados a equipamiento público o equipamiento privado se destinen a la construcción de vivienda y que haya condiciones mucho más motivadoras para el promotor para construir vivienda. Estoy convencida de que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Lo que busca este gobierno es que la gente se venga a vivir a Jerez. Ahora mismo se están construyendo cuatro hoteles en Jerez que van a generar empleo, pero también estamos trabajando mucho para repoblar el centro de la ciudad. Y con la moratoria de viviendas turísticas que hemos aprobado hace poco estamos consiguiendo que este problema no se nos vaya de las manos.

P.¿Descarta que Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda, vuelva a promover vivienda?

R.Emuvijesa tiene un problema y es que tiene una gran deuda, por lo que es complicado que pueda acceder a financiación. Pero sí creo que, como ciudad, hemos despertado el interés de la iniciativa privada para que haya construcción de vivienda.

P.Hasta no hace mucho, Jerez atraía por sus precios de la vivienda, pero estos están subiendo enormemente en los últimos años...

R.Está subiendo como está subiendo en toda España. Pero, cuando te reúnes con el sector o vas a jornadas de trabajo o mesas, te dicen que el precio de la vivienda en Jerez todavía está contenido. Jerez es una ciudad que es atractiva para vivir y, por lo tanto, para invertir. No lo decimos nosotros sino que nos lo dice la Junta y la iniciativa privada: Una de las ciudades que más interés despierta en Andalucía es Jerez, desde todos los puntos de vista. Eso para nosotros es una extraordinaria oportunidad. Eso sí, no podemos relajarnos, queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino.

P.Estamos finalizando el verano y en dos meses estaremos en periodo de zambomba. ¿En qué situación se encuentra la ordenanza que se anunció el año pasado para controlar esta celebración?

R.Ya llevamos semanas reuniéndonos para planificar las zambombas. Lo que vamos a hacer es que vamos a adelantar un poco el encendido del alumbrado en uno o dos días para que coincida con un viernes. Se adelantará también la publicación del bando de zambombas en el que vamos a intentar ser más minuciosos con la regulación de tal manera que continuemos en el camino de la ordenación. La idea es crear nuevos espacios para que no estén concentradas en el mismo sitio y vamos a hacer una apuesta importante por la plaza Belén. También vamos a trabajar en medidas para limitar el sonido y vamos a intentar seguir cuidando la seña de identidad de la zambomba, que no olvidemos que es un BIC. Eso sí, le adelanto que no vamos a ser unos revolucionarios. Queremos promoverla, protegerla, cuidarla, facilitar la conciliación con los vecinos e ir poco a poco mejorando.

P.¿Cómo se encuentra el diseño de la candidatura para optar a la Capitalidad Cultural? ¿Pasará Jerez el corte?

R.Si me preguntas, yo te digo que vamos a ser capital europea de la cultura en 2031. Yo creo en Jerez y creo en las posibilidades inmensas que tiene. Y confío muchísimo en el equipo que se ha creado en torno a esta candidatura, que está haciendo un trabajo muy serio y con mucha participación. El ‘big book’ en el que estamos trabajando es ilusionante y lleno de proyectos que han nacido de la participación. Estamos a la altura de cualquier otra candidatura que se presente. Y lo digo con humildad y con poderío. Jerez no se tiene que acobardar ante nadie y creo que podemos perfectamente conquistar Europa en el año 2031. Ese es nuestro reto.

P.Para acabar, ¿la veremos en 2027 como candidata a la Alcaldía?

R.Para mí, Jerez es todo. No entiendo mi vida sin Jerez. Tengo muchísimas ganas de seguir haciendo cosas por Jerez y, si los jerezanos y mi partido me dan la oportunidad, quisiera culminar todos estos proyectos que se están haciendo ahora. Me encantaría, de verdad, llegar a la Capitalidad Europea en 2031 siendo alcaldesa.