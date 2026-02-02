'María, memoria de una niña de la guerra', en el Ateneo de Jerez

La Sección de Memoria Histórica y Democrática del Ateneo de Jerez ofrece el documental 'María, memoria de una niña de la guerra' en el que se analiza "el golpe de estado franquista y la situación que el fascismo generó en Jerez". Tras la película, el director, Pedro Grimaldi, entablará un coloquio con las personas asistentes. El evento se realizará el martes, 3 de febrero, a las 19:30 horas en la sede de "esta centenaria asociación de 1987 que precisamente durante la guerra civil y el franquismo fue ocultada hasta que se refundó en 2006, hace ahora 20 años". La entrada al acto es libre hasta completar aforo.

La historia que narra el reportaje comienza con el golpe de estado contra la República. María tiene 9 años, una niña que vive con su madre y cinco hermanos en un barrio humilde de Jerez. Mientras celebra su 89 cumpleaños, María, rodeada de nietos, cuenta episodios de su infancia en ese escenario de la ocupación militar de Jerez y la posterior guerra que vivió. El documental cuenta, además y entre otros, con Andrés Rebolledo, Presidente del Foro por la memoria del Campo de Gibraltar, Cristóbal Orellana, quien hasta su reciente jubilación ha sido responsable del archivo municipal y Magdalena González, Doctora en Historia y profesora de Enseñanza Secundaria, que analiza el modelo de mujer del franquismo.

El documental, a modo de película, "genera la reflexión y el debate de un momento oscuro de nuestra historia que no podemos ignorar y que el Ateneo de Jerez, a través de la Sección de Memoria Histórica y Democrática, recuerda para que la ciudadanía no olvide que en Jerez fueron asesinadas en esta época alrededor de 600 personas, muertes de las que 381 ya están documentadas".