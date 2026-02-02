Ocho siglos de tradición universitaria se dan cita en Jerez

El Palacio Villapanés ha acogido la presentación oficial de la tercera edición del Certamen Internacional de Tunas, 'Jerez, tierra de vinos', un evento que se desarrollará los próximos días 13 y 14 de febrero, bajo la organización de la Tuna de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz (UCA), con la estrecha colaboración de la Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, dirigida por Francisco Zurita.

Durante el acto de presentación, el delegado de Cultura ha subrayado que alcanzar esta tercera etapa constituye una "clara señal de madurez" para el encuentro, resaltando que, tras una fase inicial de experimentación, esta entrega representa la definitiva consolidación del certamen. En este sentido, Zurita ha señalado que "el evento refuerza este año su proyección internacional gracias a la participación de agrupaciones procedentes de Oporto y Perú, las cuales se sumarán a las tunas nacionales de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Granada". Finalmente, ha vinculado el éxito de esta cita con las aspiraciones de la ciudad, en el camino de la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCA, José Antonio López, ha ensalzado el valor cultural del certamen al afirmar que hablar de la tuna es invocar ocho siglos de historia "que caminan sobre el empedrado de nuestras calles". López ha hecho especial hincapié en que esta agrupación organizadora, fundada hace unos años en el seno de la facultad, no es un mero recuerdo de la tradición, sino una “realidad que es un latido vivo en las calles de Jerez”. Además, ha recordado que la tuna recoge una herencia literaria incalculable, manifestando su deseo de que el evento comience con el histórico “espíritu de hermandad” que caracteriza a la unión universitaria.

En lo que respecta a los detalles técnicos y artísticos, el coordinador del encuentro, Antonio Eugenio Llanos, conocido dentro del ámbito universitario como 'Telegrama', ha dado a conocer el cartel oficial de la edición, obra de Marina Arantave, calificándolo como una propuesta “muy propia para el día de los enamorados”, agradeciendo tanto a la UCA, como al Ayuntamiento de Jerez y a la Diputación Provincial de Cádiz el respaldo institucional, así como el apoyo de los patrocinadores.

En cuanto a la programación, Llanos ha detallado que la actividad arrancará el viernes 13 con una recepción en los Claustros de Santo Domingo a las 17:30 horas, que incluirá una cata, organizada por Aspanido junto a la Cátedra del Vino de la UCA, seguida a las 18:30 horas por la inauguración de la exposición 'Ecos Universitarios: Siglos de Tuna en Cádiz', una muestra con piezas de gran valor histórico. La jornada concluirá a las 20:00 horas con la tradicional Ronda, que tendrá lugar en el Palacio Villapanés (calle Empedrada, 2).

Posteriormente, el sábado 14 de febrero, la jornada central comenzará a las 11:00 horas con una gincana de novatos en la Plaza del Arenal, punto de partida también del pasacalles que recorrerá a las 12:30 horas la calle Consistorio hasta la Plaza de Plateros. Como broche, la Sala Compañía acogerá a partir de las 17:30 horas el Gran Concurso de Tunas, donde participarán las siguientes tunas: Tuna Universitaria Complutense de Madrid; Tuna de Ingenieros Industriales de Zaragoza; Tuna de la Universidad San Ignacio de Loyola (Perú); Tuna de Peritos Industriales de Sevilla; Tuna de Derecho de Granada; y Tuna do Distrito Universitario do Porto. Además, tomarán parte fuera de concurso la Tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez, y la Tuna Femenina de dicha Facultad.