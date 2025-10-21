La congestión en los juzgados de Jerez se reduce ligeramente a pesar del aumento de la litigiosidad

En lo que va de año, los juzgados de primera instancia e instrucción de Jerez están en máximos históricos de litigiosidad. Ahora bien, en la primera mitad de 2026 ha podido rebajar en parte su congestión por el incremento de la resolución de asuntos, especialmente en la jurisdicción civil.

Estas son algunas de las conclusiones que arrojan las estadísticas publicadas este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al segundo trimestre del año sobre la actividad en los órganos judiciales por territorios. Así, en el acumulado del año, en el partido judicial jerezano se recibieron un total de 16.232 asuntos, la cifra más alta de los últimos años, aunque bien es cierto que el segundo trimestre se ha producido una notable reducción respecto al primero, donde se alcanzó un récord con más de 9.500 asuntos en solo tres meses. De estos, en torno a un 43% están vinculados a la jurisdicción penal.

Pero, a pesar de este sustancial incremento de la litigiosidad, ha podido reducirse la tasa de congestión situándose por debajo del conjunto de los órganos de la provincia tanto en los juzgados que conforman la jurisdicción civil (primera instancia y juzgados de familia) como en la penal (juzgados de instrucción). En cambio, está ligeramente por encima en el de Violencia sobre la Mujer en la comparativa provincial.

De este modo, en los juzgados jerezanos se han resuelto más de 15.600 asuntos en la primera mitad del año, unos 1.500 más que en el mismo periodo del año anterior. En civil (contando también los asuntos de violencia sobre la mujer de esta jurisdicción) se ha producido un aumento con algo más de 8.600 asuntos resueltos en el acumulado del año, unos 1.100 más respecto al ejercicio anterior. Mientras en la jurisdicción penal se concluyeron unos 7.000, unos 500 más en la comparativa interanual.

Este aumento de la resolución ha permitido que al final del segundo trimestre de este 2025 se haya podido reducir el número de asuntos pendientes en un 3,3%, situándose en algo más de 14.600. Aunque el registro sigue siendo uno de los más elevados de la serie histórica, los juzgados jerezanos han podido frenar el aumento de esta estadística ante el crecimiento de la litigiosidad.

Cambios en el Decanato de Jerez

En próximas fechas deberá producirse una votación en el partido judicial jerezano para elegir al magistrado que ocupará la plaza de decano. Este puesto ha sido responsabilidad hasta ahora de María del Castillo Mendaro Dorantes, que ha renunciado a continuar poco después de ser designada titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jerez.

El pasado 16 de septiembre, la comisión permanente del Poder Judicial aceptó su renuncia y ordenó el inicio del proceso de elección correspondiente. Mendaro Dorantes ha estado al frente del Decanato del partido judicial jerezano desde abril de 2018.