María Rosa Durán, la matemática que sigue luchando contra el cáncer infantil

El I Encuentro de la Ciencia de Jerez ‘Nuevos caminos contra el cáncer’, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer, contará el 8 de octubre con la participación de María Rosa Durán. La jerezana es doctora en Matemáticas y profesora titular de la Universidad de Cádiz. Tiene una amplísima experiencia en el campo de la oncología matemática, un campo pionero en el país.

Actualmente es la investigadora responsable del grupo de investigación Mathematical Medicine del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, es coinvestigadora responsable del grupo de investigación 'Mathematical Oncology Laboratory' y también es responsable del grupo de investigación FOM-2013 de la Universidad de Cádiz.

A día de hoy, la jerezana es la investigadora principal de 4 proyectos de investigación en cáncer infantil y colabora en 6 proyectos nacionales e internacionales en el campo de la oncología matemática, algunos de ellos con la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Oxford. Durán también es divulgadora y, en los últimos años, ha participado en muchos proyectos con el objetivo de hacer llegar la ciencia a los más pequeños y visibilizar la figura de las mujeres científicas, desde los colegios a hospitales, universidades y al público en general.

Junto a Cristina Blázquez, lanzó 'Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil’, un proyecto que persigue predecir la existencia de posibles recaídas y con ello llegar a conseguir la remisión completa de la enfermedad.

"Participar en el I Encuentro de la Ciencia es para mí un privilegio. Es un honor que me hayan invitado y que sientan que sea un referente científico en nuestra ciudad para los niños y niñas. Es muy importante que se dé a conocer a personas de aquí, de nuestra tierra, que trabajan y luchan día a día contra el cáncer", subraya la científica.

Precisamente a los jóvenes, Durán les manda un mensaje: "Todo se puede, que nadie te pare, el que quiere lo consigue. La vocación que tenga uno, le pongan las piedras que le pongan, con constancia y con esfuerzo se consigue. Yo siempre quise ser matemática, científica, ayudar a curar, y cualquier piedra que se me ha puesto en el camino la he esquivado. Y eso es lo más importante".

El proyecto 'Recaída 0' fue una total revolución. "Este proyecto ha dado lugar a muchísimas vinculaciones con los mejores hematólogos pediátricos de toda España. Gracias a este proyecto nos hemos unido a proyectos internacionales y otros proyectos nacionales que investigan en la misma línea. Es una forma, como dicen los compañeros por ejemplo del Hospital Niño Jesús, de intentar entender lo que ellos no ven, les ayudamos a comprender con las matemáticas lo que ellos no pueden ver. Solos no podemos avanzar. Gracias a todo el trabajo que se hizo al principio, Recaída 0 está dando su fruto a nivel nacional", remarca Durán.

Durán presentando sus resultados en el último Congreso de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica.

Recaída 0: las matemáticas contra la leucemia infantil

La inquietud de la científica por la aplicación de las matemáticas a la lucha contra el cáncer surgió a raíz de su tesis, en la que desarrolló modelos de resistencia al cáncer de pulmón bajo la tutela del Laboratorio de Oncología Matemática (MöLAB), del Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería de la Universidad de Castilla- La Mancha.

Terminada la tesis, diversas circunstancias personales le llevaron a conocer a la hematóloga Cristina Blázquez, responsable de Hematología Pediátrica del Hospital de Jerez y los problemas a los que se enfrentan los hematólogos con niños tratados por una leucemia linfoblástica aguda que sufren recaídas, en muchos casos con el peor desenlace.

"Todo partió del Hospital de Jerez en 2017-2018, cuando no teníamos dinero para comenzar la investigación, pero sí teníamos esa hipótesis biológica y si se aplicaban las matemáticas podíamos encontrar patrones de predecir las recaídas en el diagnóstico de la enfermedad. El impulso que nos dio la ciudad de Jerez, el impulso que nos dieron las familias para buscar dinero a través del crowdfunding, fue un punto de inflexión que está dando sus frutos", recuerda Durán.

Un encuentro único con científicos pioneros

"El potencial que hay aquí no se conoce. De hecho hay muy pocas noticias sobre el tema y habría que dar más a conocer estos avances, estos pasitos que se están dando porque la precisión en la medicina, la personalización en la medicina es fundamental. Es importante un matemático, un médico, un bioquímico, un químico, un físico... Y todo esto creo que la Asociación Española Contra el Cáncer lo quiere fusionar. Cada uno tenemos un trabajo distinto, una técnica distinta, y es muy importante sacarlo a la luz", declara Durán.

La matemática pone en valor la presencia de 8 científicos de Jerez en el encuentro del 8 de octubre: "Hay que conocer nuestros trabajos, porque si no se conocen, no se invierte. De hecho gracias a la difusión que se le dio a mi proyecto he conseguido en estos años proyectos de inversión territorial, proyecto del Ministerio y también cuento con la Asociación Pablo Ugarte desde hace 5 años. Todavía hay personas que quieren donar dinero para la investigación de nuestro proyecto y a través de esta asociación, que tiene un convenio con la UCA, yo tengo siempre a un investigador que no se me va a quedar en el paro, que eso es muy importante para seguir luchando contra esta enfermedad".

El evento del 8 de octubre "es único porque en nuestra ciudad, y en la provincia, hay personas cuyo trabajo científico nunca se valora. Hay muchísimo sacrificio y hay muchas personas que no lo ven y hay que destacarlo. Se debe apostar por más encuentro de este tipo".