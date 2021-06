María Vargas (Sanlúcar, 1947) recibirá por fin el próximo miércoles la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de manos del Rey de España, un acto que espera con anhelo después de ser aplazado en su día. “Me hace mucha ilusión que me la entreguen, porque con esto de la pandemia se tuvo que suspender y ya digo, estoy hasta nerviosa, algo que hace tiempo que no me pasaba”, asegura desde su residencia de Madrid donde se encuentra estos días.

Aunque a lo largo de su amplia trayectoria profesional la cantaora ha recibido infinidad de reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Cante por parte de la Cátedra de Flamencología de Jerez o el Premio Nacional en Córdoba, la sanluqueña admite que “este es diferente. Todos los premios que he recibido son importantes para mí, pero este me hace especial ilusión porque es el reconocimiento a muchos años de carrera. Además, que me lo den en persona, es importante porque se disfruta más”.

María Vargas considera que recibir este premio “no me lo esperaba y quizás por eso también lo estoy disfrutando más, y bueno, de alguna manera me sirve también para que la gente se entere de que sigo ahí al pie del cañón y que quiero seguir cantando”.

De hecho, el próximo 6 de julio participará en Granada en un festival dedicado a la mujer en el que participará junto a otras artistas de la zona como Juana la del Pipa, Dolores Agujetas o Lela Soto. “Tengo muchas ganas de volver a cantar porque no me enfrento al público desde que canté en Jerez en el festival. Me llamaron de Granada y estoy muy contenta porque además comparto escenario con muchas compañeras y en los jardines del Generalife, donde he cantado alguna vez y es una maravilla”.

Como a otros artistas, la pandemia ha supuesto un parón significativo, aunque en su caso más aún. “Ha sido duro, porque no sabíamos qué iba a ocurrir y se cortó de raíz con todo lo que había previsto. A mí me cogió después de cantar en el Festival de Jerez y la verdad es que tenía bastantes buenas perspectivas, pero claro, llegó la pandemia y se paró todo. Me había costado mucho que la gente se enterara de que quería volver a cantar y claro, la pandemia me ha ‘matado’, pero bueno, ya digo que sigo con ganas y espero que poco a poco puedan ir saliendo cosas. A mí la pandemia no me va a quitar la ilusión”.

De momento, y tras Granada, la cantaora espera estar “en la Velada de las Nieves de Arcos, del que me han llamado diciéndome que tenían ganas que fuese este año porque del primer festival que se hizo sólo quedo yo”.

Asimismo, la sanluqueña reconoce que ha comenzado a elaborar un nuevo disco, que completaría así su extensa discografía, con más de 20 LPs. “La verdad es que me hace mucha ilusión, y bueno, hablé con José Gallardo, y entre los dos estamos preparando algunos temas. La idea es hacer un proyecto que podamos llevarlo al estudio y estoy muy ilusionada. Me ha hecho unos temas muy bonitos, y ya estoy en casa preparándolos. Yo para grabar un disco, tiene que ser bueno, porque ya tengo una antología y no voy a grabar por grabar. Tengo ganas, además, de recoger los cantes de mi padre y que queden ahí”.