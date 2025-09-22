El mayor evento histórico de artes marciales y deporte de contacto en Jerez se celebra en octubre, a beneficio de Valentina: "Somos afortunados"

Ya cuelgan en Jerez carteles anunciando una cita ineludible. El Palacio de Deportes de Jerez acogerá el próximo sabado 4 de octubre, el mayor evento histórico de artes marciales y deporte de contacto en Jerez. Sin dua, será una cita especial porque, además de suponer un hito para la ciudad dada su magnitud, tiene carácter solidario. Los fondos recaudados irán destinados a la pequeña Valentina y a la asociación 'Un grito de esperanza'.

Esta jerezana, padece Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), una enfermedad rara, que afecta a 1 de cada 2 millones de personas. Ésta convierte progresivamente músculos, articulaciones y ligamentos en hueso impidiendo el movimiento.

El evento dará comienzo a las 12:00 horas y concluirá a las 22:00 horas. Se desarrollará de manera ininterrumpida. Contará con la participación de 11 clubes: Academy artes marciales y deporte de contacto Jerez, Kodokan Sambo 2000, Taekwondo Jeonsa, Marco Fight club, Club Nazaret , Thaidragon Muaythai, CD Ampehi, club Judo KYU SHIN KAN, Team abuelo, MuayThai Jerez, Asociación de Aikido y Centro de artes marciales Shin gitai Dojo.

Organizan Academy artes marciales y deporte de contacto, la Federación Andaluza FAKM, Kickboxing y Muaythai y la asociación Un grito a la esperanza FOP .

"Será un día histórico para Jerez y para este deporte y que mejor modo que yendo de la mano de la solidaridad. Somos afortunados de que sea para nuestra pequeña", afirma Tamara Romero, mamá de Valentina. Además, aprovecha para dar las "gracias infinitas" a Juan Rujano Sánchez, el principal organizador: "No tengo palabras para describir todo lo que está haciendo. Lleva meses trabajando para que todo salga bien porque lleva meses trabajando para que todo salga bien y el tiempo de una persone no está pagado con nada y yo lo valoro mucho. Muchas gracias también de corazón a todas las personas que vais hacer que todo sea posible".

Cartel de la Velada a contribución de Valentina.

Ayuntamiento de Jerez, Ayuntamiento de Guadalcacín y Diputación de Cádiz son los patrocinadores de este evento deportivo histórico y solidario. Colaboran DSP División de seguridad privada, FRINWE, The legión ark, Rockinf Bumpers, Gema Carpio, Bar Vito, Escavaciones y pozos Morilla, LC. Cerrajería, aluminio y PVC, Burbujin tienda de mascotas, Ambulancias Cádiz, Muype, Bull protect y FAED Anamaria Acosta Sanchez.