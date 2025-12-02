El Mercado de Federico Mayo se viste por primera vez de Navidad

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha destacado que “por primera vez se viste de Navidad el Mercado de Federico Mayo tras su reciente reapertura y que, por tercer año consecutivo, se engalana el Mercado Central de Abastos con la llegada de las fiestas navideñas”.

En ambos casos, la ornamentación se basa en una combinación de elementos florales y luminosos, creando una atmósfera cálida y festiva en los dos equipamientos. Esta iniciativa responde al propósito de “animar las compras de productos frescos y locales en un ambiente apropiado a la temporada navideña y también contribuye a realzar la belleza del entorno de trabajo”, ha subrayado García, quien ha añadido que “aportamos alegría y un clima amable a la hora de hacer las compras en estos enclaves populares donde resalta la calidad, el servicio que se da desde los diferentes puestos y la diversidad que existe en la oferta comercial”.

Esta extraordinaria decoración tiene como objetivo impulsar la actividad comercial y hacer más atractiva la experiencia de compra en estas fechas tan señaladas, momento en el que se incrementa el consumo propio de esta festividad.

En este sentido, la delegada ha recalcado la importancia de “seguir embelleciendo y dinamizando los Mercados de Abastos, acorde con las fiestas navideñas, ya que son espacios esenciales de la ciudad, puntos de encuentro de miles de jerezanos para adquirir productos frescos y favorecen la convivencia social, especialmente en estas alturas del año”.

Según ha indicado la responsable municipal, “esta iniciativa también beneficia a todo el comercio del centro y calles aledañas a los mercados. Es crucial el efecto positivo que los mercados tienen en el tejido comercial de la zona, ya que su impacto se extiende a otros establecimientos cercanos, fortaleciendo el comercio y generando un núcleo de atracción económica y social”.

En el caso del Mercado de Federico Mayo, García ha detallado que es una muestra de respaldo al comercio del barrio: “desde el Gobierno municipal apostamos por animar las compras en la zona sur y dotarla de servicios y atractivos como es el caso de este emplazamiento, reinaugurado el pasado mes de septiembre y puesto a disposición de los ciudadanos a través de inversiones públicas y útiles para los jerezanos y jerezanas”.

Además, el Mercado Central de Abastos luce especialmente en estas semanas y se convierte en un nuevo reclamo para los miles de visitantes que acuden a Jerez atraídos por la temporada de zambombas, ya que el emblemático edificio que ocupa es uno de los puntos visitados por los turistas que recorren sus pasillos entre una amplia oferta de recova, carnicería, frutas y verduras o pescado.

Los Mercados de Abastos de Jerez se consolidan como “referentes, espacios vibrantes, fundamentales para la economía de la ciudad y piezas clave en la experiencia cultural y comercial de Jerez durante unas fecha mágica como es la Navidad” ha asegurado la delegada de Comercio y Consumo.