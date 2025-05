Un “merecido” homenaje a un “referente” de la izquierda en Jerez

El sindicato CCOO Cádiz y la Unión Local CCOO Jerez ofrecieron este martes, en su caseta de la Feria del Caballo de Jerez, un “merecido homenaje” a su compañero Joaquín del Valle, y exconcejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Jerez, cuya trayectoria ha contado siempre con el respaldo de numerosos colectivos, partidos políticos, "incluso de la oposición", empresarios y ciudadanos.

Del Valle ha sido en los últimos cuatro años secretario de la Unión Local de Jerez, “y representa como nadie la esencia y los valores de nuestra organización. Siempre ha ayudado a los demás sin hacer distinciones”, apuntó Inmaculada Ortega, secretaria general de la Unión Provincial de CCOO Cádiz.

“Con buen talante, simpatía, tranquilo, siempre con una palabra agradable, ha hecho que volvamos a ser Jerez un sindicato abierto a todo el mundo, con Joaquín detrás apoyándonos siempre”, añadió María del Mar Polanco, responsable de la Secretaría de Organización del Sindicato Provincial del Hábitat de CCOO Cádiz.

Una concurrida cita en la que Del Valle estuvo acompañado por una representación de la prensa jerezana, así como de compañeros de distintos partidos políticos y el histórico José Manuel Trillo, un referente sindical en Jerez y ex secretario local de CCOO durante casi tres décadas. “Joaquín del Valle es, y seguirá siendo, el referente de la izquierda en Jerez y por eso te estamos muy agradecidos por tu compromiso con esta organización, por la que lo has dado todo”, dijo Juan Rodríguez Pérez, responsable de la Secretaría de Condiciones en el Trabajo, Empleo y Proyectos de CCOO Cádiz.

Parte del público asistente al homenaje a Joaquín del Valle. / Candela Núñez

“Trabaja mucho, muchísimo, y yo lo necesito para hacer lo que estamos empezando a hacer. Y hay que reconocerle ese tiempo que nos ha dedicado, de manera tan discreta además. Una persona con una gran capacidad de trabajo y con el que se puede contar para todo, y esperamos seguir contando”, concluyó Patricio Pérez Pacheco, secretario general de CCOO Jerez, antes de darle paso al protagonista de este reconocimiento.

“No me considero una persona que merezca este reconocimiento. Pero me dijeron que una cosa es que yo lo quiera o no y otra es que me lo quieran dar”, dijo Del Valle emocionado. Recordó que empezó a trabajar el 1 de abril de 1976 en una empresa de construcción, donde ganaba 5.200 pesetas. Ese año se convocó la huelga general de la construcción y pasó a cobrar 13.800 pesetas. “Es decir, que cuando se defienden causas justas y derechos de los trabajadores se puede y se tiene que ganar”, destacó.

Su entrada en el ámbito sindical y político en el Ayuntamiento de Jerez se produjo en 1983. “He tenido el privilegio doble de trabajar, creérmelo y defender el servicio público de verdad; y tener el privilegio además de ser funcionario al servicio de los trabajadores, no al mío. A partir de ahí, he vivido con muchas contradicciones, porque si no, no sería Joaquín, y he intentado de verdad hacerlo lo mejor posible donde me ha tocado. Gracias a todos. Quiero que este reconocimiento sea compartido por todos”.