La Mesa Local de Juventud prepara ya una nueva edición de ‘Enredando al Planeta’

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha presidido un nuevo encuentro de la Mesa Local de Juventud, en el que este espacio de participación joven ha continuado apostando por la transversalidad para acercarse a todas las líneas de gestión municipal que interesan a este colectivo.

En esta ocasión, la Mesa Local de Juventud ha conocido los objetivos de trabajo y las actividades que desarrolla el Programa Hombres por la Igualdad, de la Delegación de Igualdad y Diversidad, en la que han podido profundizar con los técnicos de un servicio que lleva más de veinticinco años concienciando a los niños y hombres a favor de la igualdad, contra los machismos y contra la violencia de género.

Tras la exposición e información recibida, chicos y chicas vocales de la Mesa Local de Juventud valorarán qué actividades del programa Hombres por la Igualdad tienen interés por desarrollar, como es el caso del taller Academia Elemental de la Igualdad, conformar un grupo sobre masculinidades igualitarias o crear un grupo que pueda desarrollar la formación completa del servicio. La Mesa Local de Juventud agradecía la información recibida y la invitación a participar en la Jornada sobre Masculinidades Cuidadoras celebrada en la Casa de las Mujeres, en la que contaron con una vocal para dar lectura a un texto sobre la necesaria implicación de la juventud en la construcción de una sociedad igualitaria y libre de violencia.

Por otro lado, el orden del día incluía seguir avanzando en la próxima edición de ‘Enredando al Planeta’, que volverá a celebrarse en primavera con un objetivo claro de generar sinergias y colaboraciones entre las entidades en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. Las entidades participantes contarán con stands informativos, se coordinará un programa de talleres relacionados con la sensibilización medioambiental y se ha propuesto sumar un concurso de rap.

La Mesa Local de Juventud ha conocido las principales actividades que desarrolla el Ayuntamiento durante el periodo navideño, y en particular las que cuentan con la colaboración o patrocinio de la Delegación de Juventud, como son ‘Conciertos Antes de Navidad’ y ‘Palante 2025’.

Entidades de la mesa han invitado igualmente a participar en actividades que organizan en los próximos días, como el Torneo Smash Bross de Smash Cádiz; un taller sobre Eramus+ de Creamos Europa; o la conmemoración del Día de las Personas Migrantes por parte de CEAin.