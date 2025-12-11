Miguel Marías presentará su obra más esperada, 'Otro Luis Buñuel', en Jerez

"El mejor crítico de cine que he conocido. Porque Marías atesora la pasión de todos, su precisión y locura, el conocimiento y la memoria, la falta de pedantería y la persistencia, el humor, la imaginación y el exceso, pero, por si fuera poco, Marías cuenta además con algo innegable: ve el cine y lo escribe desde su dentro", así describe el cineasta José Luis Garci a Miguel Marías, el crítico e historiador de cine que está sábado, 13 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, presentará en el Coworking Cultura y Comercio de Jerez sita en C/Sevilla 15 su obra más colosal, 'Otro Luis Buñuel'. Estará acompañado por el librero Adrián Otero de Librería El Laberinto .

Un ensayo que supone la feliz reunión del mejor de nuestros críticos con el genio cinematográfico indiscutible del siglo XX español. El Buñuel de Marías está llamado a ser el libro clásico sobre el cineasta aragonés

Legendario ensayo, interrumpido, pospuesto durante décadas, retomado entre profundas dudas, siempre al borde de quedar para siempre en un cajón, 'Otro Luis Buñuel' responde a una necesidad íntima, la que sentía uno de nuestros mejores y más influyentes cinéfilos, Miguel Marías, por expresar su opinión sobre el más importante cineasta español de todos los tiempos. Este preciso y certero ejercicio de escritura, este acto de clarificación, aleja por un lado a Buñuel del tópico —cimentado por la excesiva bibliografía y las todopoderosas lecturas exógenas, que se apropiaron de su obra ante nuestra acomplejada permisividad— del artista protestatario, cruel, sarcástico, blasfemo y misantrópico, para acercarlo, por otro, y a partir de una continua revisión de sus películas en el tiempo, al estatuto que en esencia lo definió: un cineasta obligado a profesionalizarse en la industria tras el arranque vanguardista de su obra.

Se proyecta luz aquí, entonces, sobre ese 'Otro Luis Buñuel', sin duda el mejor, el que atravesado por un privilegiado sentido del humor y una lúdica consideración del cine como arte narrativo, se dirigió al público para proponerle maneras de ensanchar su sensibilidad y apreciar las bondades de la indeterminación entre lo vivido y lo soñado, lo real y lo imaginario.