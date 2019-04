Montero felicita al gobierno local por “cambiar el rumbo” del Ayuntamiento

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, acompañada de miembros del gobierno municipal, ha recibido este jueves en visita oficial a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la que ha mantenido una reunión de trabajo para repasar los temas económicos municipales. La regidora ha agradecido la “mano tendida” que siempre ha encontrado el Ayuntamiento de Jerez en María Jesús Montero.

Entre los temas tratados, la ministra ha recordado que el contacto con Jerez ha sido “permanente” desde que tomó posesión el gobierno de Mamen Sánchez porque “su primera preocupación era justamente ser capaces de estabilizar unas cuentas públicas que tenían al Ayuntamiento prácticamente en bancarrota e impedían que el propio equipo de gobierno pudieran desarrollar las políticas sociales”.

En este sentido, ha recalcado que el Ayuntamiento ha demostrado su “compromiso” en desarrollar las tareas que financieramente le correspondían pero, a la vez, “exigía que las Administraciones acompasaran ese esfuerzo que se tenía que hacer en poco tiempo. Dicho de otra manera, que el ritmo de estabilización de las cuentas públicas permitiera que ningún ciudadano de Jerez se quedara atrás y, por tanto, se pudieran atender las demandas más urgentes”.

A juicio de Montero, ha sido “dicho y prácticamente hecho. Es verdad que todavía queda un camino por delante porque la tarea era titánica, una tarea ardua para intentar recomponer en poco tiempo estas cuentas públicas pero los resultados están a la vista”. Por ello, ha hecho hincapié en que las estadísticas muestran con claridad que “se ha producido un punto de inflexión en las cuentas del Ayuntamiento”. Como ejemplo, ha destacado que, en el ejercicio 2018, el Ayuntamiento “por primera vez en 20 años ha ingresado más de lo ha gastado”.

Según Montero, la mejoría económica del Ayuntamiento servirá para dar una “señal inequívoca a los inversores y al resto de agentes económicos de que efectivamente se ha virado, se ha cambiado el rumbo. Ahora ya estamos viendo cómo somos capaces de acelerar ese paso para bajar el nivel de deuda del Ayuntamiento y para atender los compromisos de pago que tenía”. Aun así, ha dejado claro que tras venir “de esa pendiente descendiente que traía el Ayuntamiento donde gastaba más de lo que ingresaba, el hecho de ingresar algo más de lo que se gasta, plantea un antes y un después en la gestión del Ayuntamiento de Jerez”.

No obstante, la ministra de Hacienda ha reconocido que no está todo hecho: “La reunión de hoy venía a volver a repasar algunas peticiones legales, normativa que la alcaldesa nos había solicitado para que pudiéramos atender a sus peticiones de pago, haciéndolo compatible con el funcionamiento habitual del propio Ayuntamiento”. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ha retomado ya la financiación íntegra de la PIE.

Sin embargo, “el modelo de financiación para Jerez que tenemos para todos los municipios no se ajusta del todo a las características de Jerez”, ha reconocido, haciendo alusión a la dispersión geográfica del municipio. “Esa es una tarea que siempre me pone la alcaldesa y que me la llevo puesta para cuando se modifique el modelo de financiación local, que es uno de los compromisos para la próxima legislatura, ser capaces de atender esa característica, especificidad que tiene Jerez y que hace que sea distinta a otros ayuntamientos con la misma población”, ha dicho.

Por último, María Jesús Montero ha explicado que el Ayuntamiento “también se va a adherir al fondo de reordenación que hemos puesto en marcha hace escasamente unas semanas en donde los ayuntamientos con especial dificultad financiera van a poder acompasar mejor sus obligaciones de pago de deuda”.