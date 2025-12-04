Fabián Picardo es intervenido de urgencia en Jerez de un desprendimiento de retina

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, va a ser operado de urgencia en el Hospital de Jerez este jueves por un desprendimiento de la retina del ojo derecho, tras lo que deberá guardar reposo dos semanas, durante las que el viceministro Joseph García asumirá sus funciones.

En un comunicado de prensa, el gobierno gibraltareño informa de que Picardo fue trasladado este miércoles por la tarde de urgencia al hospital jerezano. La intervención requerirá que permanezca "tan inmóvil como sea posible" durante 14 días. En unas declaraciones difundidas en el comunicado, el ministro principal apunta que haber dejado pasar su condición en el ojo sin atención médica inmediata, podría haberle hecho perder de forma permanente la visión en un ojo. También lamenta su ausencia temporal y afirma confiar plenamente en que el viceprimer ministro, desempeñará eficazmente sus funciones durante su convalecencia.