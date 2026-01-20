Minuto de silencio en el Campus de Jerez en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

El Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz se suma a toda la comunidad universitaria este martes, 20 de enero, a un minuto de silencio, junto al resto de universidades andaluzas, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo. El acto, en señal de duelo por las víctimas y en solidaridad con las familias afectadas y las personas allegadas, se desarrolló a las 12:00 horas en la puerta del Aulario del Campus.

Además, durante los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno, las banderas ondearán a media asta en los distintos edificios de nuestra Universidad. El Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz expresa su profundo agradecimiento a los equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y personal sanitario, así como a la ciudadanía que ha prestado su ayuda y colaboración tanto en el lugar del siniestro como a través de la respuesta masiva registrada en los diferentes centros de donación de sangre de Andalucía.