Miryam Cáliz, una jerezana en India: "Aquí me siento libre"

"Flexibilidad mental, paz y libertad". Miryam Cáliz Vázquez (Jerez, 1985) ha encontrado en India su segunda casa. Siempre se sintió muy vinculada al país, incluso antes de pisarlo por primera vez, en el año 2013. Allí que se fue, a Calcuta, con una prima, a hacer un voluntariado durante un mes. Una vez finalizado, viajaron por la zona y recorrieron Nepal. Les pasó de todo y de todo fueron saliendo, pero regresó a España con el deseo de volver, "algún día, con la clara intención de trabajar allí".

Mientras llegaba el momento, hizo Empresariales en Sevilla, una carrera que no le apasionaba, confiesa, pero que terminó. "Me sentí muy perdida y sólo deseaba encontrar algo que realmente me llamara, me gustara, porque no conecté con ninguno de los trabajos que me salían. No encajaba en el sistema laboral de España, y eso que yo misma me obligaba, pero nada. En realidad, fue un regalo, porque el momento en el que yo di el paso de irme a India fue porque sabía que mi vida estaba allí". Hizo un Máster en Relaciones Internacionales en Madrid que le encantó, "saqué notazas, algo que nunca me había pasado. ¡Lo finalicé con matrícula y todo! Luego hice prácticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde encajé muy bien. Iba feliz al trabajo. También estuve un año en Asturias en Responsabilidad Social Corporativa". Miryam sólo pensaba a ver de qué forma podía encaminar su vida laboral y regresar a India.

Durante la pandemia, consiguió el visado de negocios para poder regresar. Era la única manera, dadas las circunstancias. "Me hice autónoma y estuve haciendo mis contactos con India en el sector textil, que es a lo que me quería dedicar. Hablaba con indios y españoles allí que me contaban su experiencia y cómo es abrir un negocio. Buscaba algo que hiciera de puente entre España e India. Yo tenía la seguridad de que algo me saldría y me fui a explorar. Tenía algunos proveedores y los visité, así como a otros contactos, con la intención de empezar con mi negocio de exportación textil 'Hola Internacional'. Poco a poco me fui haciendo un hueco. Tras casi dos años, conocí a mi socio local, Monty Gupta, con quien conecté enseguida y le dio un fuerte impulso a la empresa. Te puedo decir que en todo este proceso no hemos parado de aprender y de crear. Nos va muy bien y estoy muy contenta. Lo siguiente será subir de nivel y exportar otra categoría de productos menos demandados". Asimismo, Miryam asegura que están muy pendientes de que todo lo que exportan se haya elaborado "con formas de producir y condiciones de trabajo responsables y coherentes. Lo vemos y los controlamos todos. Sabemos lo que hay detrás".

Miryam Cáliz, frente al Taj Mahal.

Miryam reside en Jaipur, "y allí tengo mi casa, con una mezcla de vida occidental y local, y esta última me encanta. En India suelto el control. Los tiempos en India no tienen nada que ver con Europa, con España, y a eso te tienes que acostumbrar. Tener flexibilidad mental".

Hay que destacar que ya en 2023, la jerezana trabajó con la 'Fundación Cienvidas' en la coordinación de un proyecto de apadrinamiento de niños con VIH.

La jerezana asegura que India, "o te gusta o no te gusta. Y es que además, el país se encarga de 'echarte', en el sentido en que si no conectas con el país y su idiosincrasia, no quieres volver. A mí me encanta, allí me siento viva. Es libertad. La hospitalidad es increíble. Es muy fácil ser occidental en India, les gustamos. Allí conozco a muchos españoles, familias con niños, otros extranjeros, y todos muy adaptados. Es muy divertido. Hacemos planes. Es otra mentalidad. Ir a un país como India te cambia irremediablemente, aunque yo siempre me sentiré española, pero con parte de mi vida allí".

"Y lo que no me gusta -añade- la suciedad en las calles. Las vacas, que son animales sagrados, y comen basura; el Ganges, que es un río sagrado, y está contaminado; la ética de los negocios deja mucho que desear y hay que estar ojo avizor. Y que todo es lento, pero es así. Y nosotros, los occidentales, que llegamos con que lo queremos todo rápido, y el propio país ya te avisa de que por ahí no, que hay que adaptarse. Pero es verdad que con las redes sociales, que exhibe todo, el gobierno indio y los ciudadanos se están poniendo las pilas para no dar esa imagen. Y, a veces, se transmiten cosas que no son, por ejemplo, la inseguridad. No es así. Como en todos lados, hay que tener sentido común y saber dónde te metes".

India le ha aportado la tranquilidad que buscaba, "me ha cambiado para mejor y radicalmente en el aspecto laboral. Yo estaba harta de estar harta en España y estaba, en cierto modo, enfadada con el mundo. India me liberó".

Tras pasar unos meses en Jerez, Miryam regresa a India. "Me apetece ya volver y creo que pasaré las Navidades allí. Quiero mantener este ritmo de pasar temporadas en España y en India, si lo puedo compaginar. Me lo he currado mucho para tener esa flexibilidad y cada vez estoy más adaptada al país y a sus formas".

La conexión de Miryam con India le ha llevado a pensar que una vida anterior fue allí. "Sí, y me pasa mucho que a veces tengo déjà vu, es decir, he vivido antes una conversación, un hecho, vivencias. Sí, lo he vivido antes. Es una sensación increíble".

'Verde Azafrán', nuevo proyecto

Y de esas ganas de Miryam por crear nace 'Verde Azafrán', junto a la madrileña Beatriz Álvarez. Una agencia que organiza viajes en grupo privados a India, diseñados a medida para ofrecer vivencias auténticas y memorables. "Nuestra dedicación y atención al detalle garantizan aventuras únicas que superarán tus expectativas", apuntan en la página web. "Llevaba mucho tiempo queriendo materializar la idea, pero no encontraba a la persona idónea, hasta que Beatriz y yo contactamos e hicimos un buen tándem y dimos dar forma a esta iniciativa empresarial", cuenta Miryam. De hecho, adelanta que están organizando un viaje en grupo para marzo 2026 a Holi, la fiesta de los colores.

Otro proyecto, en este caso, con su socio Monty Gupta, es organizar en un futuro viajes de grupos de jóvenes a India "para que el país les sirva de inspiración profesional, a través, por ejemplo, de convenios con universidades, que tengan charlas con emprendedores, que desarrollen labores de voluntariado. En definitiva, un intercambio cultural".