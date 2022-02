Una modificación del PGOU de Jerez para adaptarse “a los nuevos modelos del Marco”

La modificación puntual de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no contemplaba únicamente la posibilidad de permitir canteras en suelos protegidos sino de facilitar y clarificar la implantación de otro tipo de actividades en suelos no urbanizables. Así, se pretendía aclarar también qué se puede implantar en suelos de zonas de viñedos, Esta parte del cambio urbanístico, al no tener correcciones de la Junta, se continuará tramitando.

Sobre esta catalogación, la propuesta trata de aclarar la diferencia entre bodegas de producción propia ligadas a la finca y las que tengan unos niveles de producción mayores. De este modo, con la justificación de adaptarse a “los nuevos modos y modelos de producción vinícola en el Marco, se justifica en la modificación que ya no hay que circunscribirse a las “tradicionales técnicas de la recolección y, en su caso, pisado en viña y posterior traslado del mosto y crianza en bodegas ubicadas en la zona urbana”.

Urbanismo razona que, cada vez, se está introduciendo con más fuerza los “modelos de vinos de pago y las técnicas propias de la fermentación sin encabezar posteriormente con alcohol, tanto de blancos como de tintos, lo que propicia la implantación de bodegas en la propia viña como en modelos de otras denominaciones de origen tanto nacionales como internacionales”.

Por otro lado, también se pretende adaptar la regulación de construcciones en cauces de arroyo y de zona de policía a la normativa ambiental vigente, pues el planeamiento entraba en algunos aspectos en contradicción con normas superiores. También se clarificarán algunos aspectos vinculados a los suelos protegidos por su valor cultural y se realizan correcciones a la planimetría del ordenamiento municipal.