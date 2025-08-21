Montoya, de la Isla de las Tentaciones, 'aterriza' muy cerca de Jerez

José Carlos Montoya pisó muy fuerte los platós de televisión y el suelo de los diferentes realities en los cuales ha participado. El de Carmona se hizo viral en todas las partes del mundo con su famosa huida por la playa en pleno directo, un acontecimiento que quedará para la posteridad. Además, su personalidad arrolladora y el lío de cuernos coprotagonizado junto a su ex, Anita Williamns, quien al igual que él, participó después en Supervivientes, le ha valido el odio o el cariño (según se mire) de los espectadores.

Ambos quedaron finalistas en Honduras y, pese a su unión en Supervivientes, Montoya decidió romper definitivamente con la catalana y desaparecer de los medios. Tanto es así que, ni siquiera participó en la gala final del reallity y durante días desapareció de las redes sociales y de los medios.

Superado el duelo por todo lo anterior, Montoya reaparecía, con el buen ánimo que le caracteriza y con muy buenas noticias. Una de ellas es su paso por uno de los chiringuitos más famosos de la costa noroeste, a apenas media hora de Jerez. Así lo anunciaba en un vídeo donde se le ve aparentemente recuperado y más que preparado para disfrutar del verano.

Tal y como él mismo lo hacía público, este viernes 22 de agosto estará en Tucaneando, ubicado en las playa de las Tres Piedras de Chipiona. “para pasar una tarde de categoría”. “Tengo unas ganas tremendas de ir a reír a bailar, de gozar porque la vida es para eso”. Por su parte, el chiringuito posteó el vídeo presentando al de Utrera con el siguiente texto:

"𝗟𝗼 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗻 '𝗟𝗮 𝗶𝘀𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀'🌴 𝗧𝗲 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗰𝗵𝗼́ 𝗲𝗻 '𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀'💪 𝗔𝗵𝗼𝗿𝗮, 𝗽𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇, 𝗹𝗼 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗿𝗮́𝘀 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼… 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗰𝗮𝗻𝗲𝗮𝗻𝗱𝗼, 𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗲𝗿𝗻𝗲𝘀 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼. 𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 @jose_carlosmontoya 𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝘃𝗮, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗰𝗮𝗻𝗲𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗻𝗴𝘂́𝗻 𝗹𝗮𝗱𝗼”.

“En el verano no sólo se vive brillando, se vive tucaneando”, concluye el concursante de realities, José Carlos Montoya.