Motorsur regresa a Ifeca Jerez del 21 al 23 de noviembre prometiendo superprecios en coches superventas

Motorsur regresa un año más a Ifeca en Jerez, del 21 al 23 de noviembre, para reunir los precios más competitivos de automóviles en Andalucía bajo el lema 'Coches superventas a superprecios'. En concreto, los concesionarios oficiales de la zona pondrán a disposición de Motorsur más de 1.000 modelos seleccionados entre lo mejor de vehículo nuevo, ocasión y KM 0.

La presentación del evento tuvo lugar en el Palacio de Villapanés y contó con la presencia de Juan Ángel Duarte y Carlos Landín, como miembros de la organización; el teniente de alcaldesa de Jerez de Seguridad, Empresa y Transformación Digital, José Ignacio Martínez; así como con Juan García, presidente de Adecosur, e Ildefonso Sánchez, representante del Real Automóvil Club de Jerez y miembro del Consejo Local del Motor. La presente edición se presentó con un gran optimismo, pues desde la organización, Juan Ángel Duarte explicó que “esta décima edición es un año de cifras casi de récord. Se trata del año con mayor número de marcas presentes, el que reúne más presentaciones de automóviles nuevos y el que contará con más vehículos expuestos. Todo esto es fruto del trabajo realizado durante estos años y del apoyo de los concesionarios, que llevan diez años apostando por el salón y trabajando con nosotros”.

El salón del motor contará con la presencia de más de 50 marcas de primerísimo orden como Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Audi, BAIC, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Ebro, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jaguar, Jeep, KGM (antes, SsangYong), KIA, Land Rover, Lexus, Livan, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Panama Van, Peugeot, Renault, SEAT, Škoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen y Volvo.

Solo el stock de vehículo de ocasión y kilómetro cero suma más de 1.000 ofertas en rotación, con unas 600 presentes a la vez en Ifeca, a lo que se añade todo el catálogo de vehículo nuevo de cada concesionario. Por tipo de automóvil, la mayor parte de las existencias estarán integradas por turismos, SUVs y vehículo industrial con opciones de motor térmico, híbrido y eléctrico.

Probablemente, uno de los grandes secretos de este salón del motor es que se enfoca totalmente en ofrecer las mejores ofertas posibles. Duarte explicó que en Ifeca, “por infraestructura y dimensiones del recinto, con unos 14.000 metros cuadrados, no somos el salón más grande de España ni el que más vehículos expone. Pero sí podemos decir con seguridad que somos el salón con mejores ofertas. La política que seguimos con los expositores es clara: no invertir en stands muy costosos y destinar ese presupuesto a hacer ofertas realmente inigualables en los vehículos durante los días de Motorsur. Eso hace que el visitante venga sabiendo que encontrará precios muy competitivos, y que los concesionarios puedan amortizar mejor sus ventas. No es lo mismo intentar recuperar la inversión de un stand de 100.000 euros que la de uno de 30.000”.

“Es una suerte contar con Motorsur”

La implicación total de la industria del motor a nivel de la provincia de Cádiz hace que para el Ayuntamiento sea un evento de relevancia. De hecho, el teniente de alcaldesa José Ignacio Martínez reconocía que para la ciudad de Jerez “es una suerte poder contar con Motorsur de forma continuada, porque encaja perfectamente con la visión que tenemos desde que llegamos al gobierno municipal: impulsar la colaboración público-privada y apoyar todas las actividades empresariales de la mano de empresas, autónomos y emprendedores. Cualquiera que tenga una idea y ganas de emprender va a encontrar siempre en el Ayuntamiento de Jerez apoyo y alfombra roja, porque es básico para que la economía se siga moviendo y se genere empleo. En más de dos años de mandato se han creado más de 300 empresas nuevas en Jerez y hemos reducido el desempleo en más de 3.000 personas. Poco a poco vamos cumpliendo el objetivo de generar talento y actividad económica para que ese desempleo casi estructural que sufría la ciudad se vaya reduciendo”.

Evidentemente, las personas que visiten Ifeca entre el 21 y el 23 de octubre sobre todo encontrarán muchos vehículos, pero además, también concurrirán stands dedicados a industria auxiliar, productos y servicios de mecánica, garantía y seguros, como Seguros Pelayo o la financiera Sofinco, que este año participa también como patrocinador.

Para cerrar el círculo, los compradores que visiten Motorsur no solo recibirán la mejor propuesta de financiación sobre la marcha por parte del vendedor, sino que también podrán recibir una alternativa de Sofinco en el mismo stand del concesionario y podrán tasar su vehículo en las mismas instalaciones del evento para entregarlo y sacarle todo el provecho posible. Todo ello hace posible que puedan acudir con su actual vehículo y llevarse uno nuevo sobre la marcha.

Juan García Sánchez, presidente de Adecosur, quiso resaltar el aspecto económico que genera un evento de estas características: “Hablamos de alrededor de 50 marcas presentes en Motorsur, pero es importante destacar que muchas de las empresas que están detrás de esas marcas son concesionarios de Jerez. Tienen su negocio aquí y desarrollan una parte fundamental de su actividad en esta feria, con un rendimiento que se prolonga durante todo el año. Según los datos que nos facilitó la organización, la última edición generó un volumen de negocio que rondó los 12 millones de euros. Con estas cifras, consideramos que es una feria muy importante para Jerez, que debe seguir potenciándose desde las instituciones y desde asociaciones como la nuestra”. Adecosur siempre se ha mostrado como una asociación dinamizadora del Salón de la Movilidad del Sur Peninsular. De hecho, ya están trabajando para ampliar el programa de actividades de cara al año que viene.

De cualquier manera, este 2025 viene cargado de presentaciones en el interior del recinto de exposiciones. A lo largo de los tres días de celebración, Motorsur servirá de escenario para la presentación de numerosas novedades de las principales marcas participantes, que aprovecharán el evento para mostrar sus últimos lanzamientos. Entre ellos destacan el nuevo Citroën C5 Aircross, el nuevo Opel Frontera, los EBRO S800 PHEV y S700 PHEV, híbridos enchufables con más de 1.200 km de autonomía y etiqueta '0'; el Tesla Y Performance; las propuestas de Silence, tanto en moto como en automóvil; el Omoda 5 HEV y el Jaecoo 5; así como los modelos camperizados de Panama Van, que la marca resume como 'una autocaravana dentro de un turismo' por su versatilidad y facilidad de conducción. También se presentarán el nuevo Renault R4, el Dacia Bigster, el Fiat Grande Panda, el BAIC X55, los Livan X3 Pro y X6 Pro, el Toyota Corolla Cross, el Kia EV4, el nuevo Mitsubishi Outlander, los KGM Torres Eléctrico e Híbrido, el Subaru Forester y la pick-up Maxus T60 diésel.

Horario y Entradas

Ifeca abrirá sus puertas viernes y sábado, de 11:00 a 20:00 horas, y el domingo, de 11:00 a 18:00 horas. A pesar de llevar 10 ediciones creciendo, el precio del acceso se mantiene en tres euros por persona y día. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla durante la celebración del evento o de forma online.

Un evento híbrido

Además de su celebración física en Ifeca, Motorsur también contará con una versión online en la que los compradores podrán conocer una selección de las ofertas de Vehículo de Ocasión que se ofrecerán en el Salón y realizar consultas o reservar una cita para probar el modelo que les interese.