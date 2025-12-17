Muere Alfonso Carpio Gallardo: La Plazuela pierde al patriarca de la saga de Los Mijita

En la madrugada de este miércoles ha fallecido a los 74 años de edad Alfonso Carpio Gallardo 'El Mijita'. El cantaor jerezano era el patriarca de la saga de los 'Mijita', uno de los pilares actuales del cante de Jerez gracias a las voces de sus hijos Alfonso y José Carpio Fernández, y hermano de Manuel Carpio 'El Garbanzo', otro histórico del cante de esta tierra.

Alfonso Carpio Gallardo había nacido en Jerez un 1 de septiembre de 1951 en el barrio San Miguel, uno de los barrios cantaores por excelencia de la ciudad. El cante venía en su ADN no en vano era hijo de Alfonso Carpio Montoya “El Berenjeno” y de María Gallardo “La Chalá”, en cuyas genealogías encontramos artistas tan significativos como Tío Chalao (abuelo materno) Manuel Torre, Juanito Mojama, el Viejo Agujetas o Domingo Rubichi. Era el tercero de nueve hermanos: Manuel, Pilar, Alfonso, Antonia, Manuela, Vicente, Dolores, José y Antonio.

Su cante lo había adquirido pues de la tradición oral, del contacto directo con anteriores generaciones, aquellas que convivian en emblemáticos espacios, ya desaparecidos, del barrio de San Miguel donde el la espontaneidad se aliaba con el duende en más de una ocasión. Por ello, su manera de cantar contaba con un sentido visceral, un espíritu salvaje no aprendido que lo hacían diferente.

Alfonso Carpio Gallardo se manejó a las mil maravillas por fandangos, pero especialmente brillaba por soleá, esa soleá con sello propio, y como no, cuando se adentraba en la fiesta. Sin dedicarse nunca al cante profesional como tal, El Mijita conocía como nadie los cantes de la Plazuela, a los que llevaba a su terreno imprimiéndoles personalidad propia. Evidentemente, su mejor universo era la reunión, como aquellas que hasta hace poco organizaba su amigo Pedro Carabante, o las que se vivían antaño en la Peña Los Cernícalos, pero siempre dio la cara encima del escenario.

Alfonso, con sus hijos en Diario de Jerez.

De hecho, muchos jerezanos recuerdan aún aquella reunión de la saga Carpio en 2002 cuando encima del tablao de la Plaza de la Asunción se juntaron su padre El Berenjeno, su hermano El Garbanzo, además de sus hijos Alfonso y José y sus sobrinos El Tolo y El Aoño, en una cita histórica que un año más tarde se repitió en la Fiesta de la Bulería. Curiosamente, en esta cita se prodigó en varias ocasiones, la primera en 1979, al igual que en los Jueves y Viernes Flamencos.

A nivel discográfico, El Mijita se metió por primera vez en un estudio de grabación con 63 años para grabar Hablando con mi pare, una bulería que forma parte del primer disco de su hijo José Carpio, 'La Plazuela en estado puro', y repitió un año después, en 2015, cuando a petición su Alfonso y José dejó para la posteridad el trabajo 'Estirpe'.

En los últimos meses, Alfonso Carpio Gallardo había recibido el reconocimiento y el calor de las peñas de la ciudad, en concreto de la Peña Los Cernícalos y la Peña La Bulería en sendos actos programados dentro de sus ciclos habituales. Su última aparición en el escenario fue en los Viernes Flamencos de 2024.