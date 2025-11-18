Muere Álvaro Domecq | Álvaro Domecq, la bodega almacenista más antigua de Jerez

La historia de lo que hoy es Bodegas Álvaro Domecq se remonta a 1850, año en el que se funda Bodegas Pilar Aranda, que durante siglos se consolidó como uno de los productores de mayor calidad del Marco de Jerez. Pilar Aranda fue la primera mujer bodeguera del Marco de Jerez y la primera en ser elegida Capataz de Honor de la Fiestas de la Vendimia.

Con el máximo respeto esa tradición y al importante lugar que ocupaba la bodega, en 1998, Álvaro Domecq Romero, gran aficionado al mundo de los vinos de su tierra, se hace cargo de la mítica bodega jerezana. En 2007 Bodegas Álvaro Domecq da un nuevo paso y se incorpora a Terraselecta, una compañía que elabora vinos en las principales zonas vinícolas españolas bajo una filosofía común que tiene como pilares fundamentales la búsqueda de terroir únicos y defensa de las variedades autóctonas para crear proyectos únicos que marquen la diferencia en las zonas donde se ubican.

La seña de identidad de bodegas Álvaro Domecq continúa siendo la apuesta por la calidad y el compromiso con la tradición jerezana, manteniendo una forma de trabajar que durante años ha dado algunos de los vinos más apreciados en mercados internacionales, especialmente el mercado británico.

Continuador de una larga tradición vinatera que se remonta a 1730, la Bodega Álvaro Domecq es la continuidad a la labor de criar unos vinos de producción exclusivamente artesanal. Un jerez de alta calidad para el que se emplea las antiguas y prestigiosas soleras de la familia Aranda, la bodega almacenista más antigua de Jerez, convirtiéndose así en una bodega artesanal del siglo XXI.