En directo | Muere Álvaro Domecq Romero a los 85 años

El rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Romero ha fallecido en Jerez de la Frontera en la madrugada de este martes a los 85 años.

Muere Álvaro Domecq Romero, el último don del toreo

Ávaro Domecq recibiendo la Medalla de Andalucía en 2024 en la categoría de Proyección de Andalucía
Ávaro Domecq recibiendo la Medalla de Andalucía en 2024 en la categoría de Proyección de Andalucía

Jerez, 18 de noviembre 2025 - 09:45

También te puede interesar

Lo último

stats