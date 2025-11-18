En directo | Muere Álvaro Domecq Romero a los 85 años

Fundador y alma mater de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre es una instituci\u00f3n espa\u00f1ola de doma cl\u00e1sica situada en Jerez de la Frontera fundada por \u00c1lvaro Domecq Romero en 1973,. Entre sus objetivos destacan el mantenimiento de diversas formas de doma tradicional y del caballo andaluz. Tiene su sede en el Palacio Duque de Abrantes y depende de la Consejer\u00eda de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andaluc\u00eda. E rey Juan Carlos I es su presidente de honor desde 1987. \u00c1lvaro Domeqc ofreci\u00f3 en el Hontoria un espect\u00e1culo ecuestre que llevaba el nombre de 'C\u00f3mo bailan los caballos andaluces' y "cuando acabamos el espect\u00e1culo, don Juan Carlos se me acerc\u00f3, ilusionado, nos fundimos en un abrazo y me dijo: 'Alvarito, esto hay que mantenerlo, esto no puede perderse" (leer m\u00e1s)