Muere Álvaro Domecq | Reacciones al fallecimiento del rejoneador y ganadero jerezano

El fallecimiento del rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Romero en Jerez de la Frontera este martes a los 85 años ha causado un profundo pesar en el mundo del toreo ecuestre, en su propia ciudad y en muchos rincones de España.

Desde que se conocera la muerte a primera hora del fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, las reacciones en redes sociales no han dejado de sucederse.

María José García-Pelayo, Alcaldesa de Jerez

Una de las primeras muestras de pesar ha llegado de la alcaldesa de Jerez, María Jose´García Pelayo, que en su cuenta oficial de la red X escribió: "Un día muy triste para Jerez. Hijo Predilecto de Jerez, Medalla de Andalucía, fundador de la Real Escuela, ganadero, rejoneador... vamos a echar muchísimo de menos a Álvaro Domecq Romero. Mi abrazo a su familia. Descanse en paz".

Antonio Sanz, Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía

Lamentamos profundamente el fallecimiento del jerezano Álvaro Domecq Romero, alma de Torrestrella, referente del rejoneo y Medalla de Andalucía. Mandamos un afectuoso abrazo a su familia y a todos los que hoy sienten su pérdida. DEP

Jesús Aguirre, Presidente del Parlamento de Andalucía

Se nos ha ido el jerezano Álvaro Domecq, gran figura del rejoneo, ganadero y fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Creador de un legado ecuestre inigualable. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. DEP.

Arturo Bernal, Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía

Andalucía pierde hoy a uno de sus grandes referentes, figura esencial del rejoneo e impulsor del arte ecuestre andaluz como fundador de la RealEscuela Su legado de pasión por el caballo deja una huella imborrable. Te recordaremos por tu entrega y dedicación. Descanse en paz.

Hermandad de la Redención

La Hermandad de la Redención, de la que Álvaro Domecq era hermano, ha lamentado su fallecimiento " con la confianza que Nuestro Padre Jesús de la Redención lo acogerá en su seno y su Msdre Auxiliadora de los Cristianos y del Pueblo de Dios lo cobijará bajo su manto".

Mariano de Paco, Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid

Nos ha dejado Álvaro Domecq Romero, jerezano ilustre y de casta. Una señalada figura del rejoneo y caballista de alta escuela y cuna. Un abrazo a los suyos.

Asociación El Toro de Madrid

Ha fallecido el ganadero Álvaro Domecq Romero. Dedicó su vida al campo bravo, al toro y a la tradición familiar, especialmente a la ganadería de Torrestrella, símbolo de su casa. Desde la Asociación El Toro de Madrid enviamos nuestro pésame a familiares y amigos. DEP.

Zabala de la Serna

Muere a los 85 años de edad Álvaro Domecq Romero, alma de Torrestrella, figura del rejoneo, caballista de alta escuela y cuna.

Sergio Galán, torero

El rejoneo se tiñe de luto con la partida de D. Álvaro Domecq Romero, figura del toreo a caballo y ganadero de Torrestrella. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. ¡Aquí abajo, siempre te recordaremos.! DEP

Juan Ignacio Zoido, Eurododiputado y ex alcalde de Sevilla

Amenecemos esta mañana con la triste noticia del fallecimiento de don Álvaro Domecq Romero.Jerez de la Frontera y el mundo del toro y del caballo en Andalucía pierden a uno de sus hijos más queridos. Mis condolencias a su familiares y amigos. Que Dios lo tenga en su gloria.

Xerez Deportivo FC

El Xerez Deportivo FC expresa su pesar por el fallecimiento de Álvaro Domecq Romero, fundador de la RealEscuela, Hijo Predilecto de Jerez y medalla de oro de Andalucía.Descanse en paz.

Manuel Gavira, diputado por VOX

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Álvaro Domecq Romero, leyenda del rejoneo y referente de nuestra tradición, del arte ecuestre y del mundo del toro. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que hoy sienten su pérdida.Descanse en paz