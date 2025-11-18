Muere Álvaro Domecq Romero, el último don del toreo

Jerez ha perdido en tan sólo unas horas a dos pilares importantes del mundo del caballo, ya que si en la noche del pasado lunes fallecía Ana María Bohóquez Escribano, en esta madrugada de lunes a martes 18 de noviembre nos ha dejado Álvaro Domecq Romero. El rejoneador jerezano ha muerto a los 85 años de edad, dejando un enorme vacío entre aficionados, ganaderos y personal de la Real Escuela de Arte Ecuestre, de la que fue fundador.

Álvaro Domecq Romero nació en Jerez un 8 de abril de 1940. Pronto se aficionó por el mundo del toro y el caballo, auspiciado por la carrera de su padre, Álvaro Domecq Díez, al que tuvo siempre como un referente. Con apenas once años ya trabajaba en el campo las faenas de acoso y derribo, y apenas un año después, en 1952, se bautizó como rejoneador en un festival benéfico organizado por su tío, el ganadero Juan Pedro Domecq en la localidad vecina de Tarifa.

Tras curtirse con numerosos festejos en los años venideros, debutó como rejoneador de novillos con apenas con 19 años. Fue en la plaza de toros de Ronda un 13 de septiembre de 1959. Su consagración definitiva llegaría el 31 de agosto de 1960, cuando recibe la alternativa en la Plaza de Toros de El Puerto con el apadrinamiento de Luis Miguel Dominguín, Diego Puerta y Paco Camino.

Comenzaba así una carrera satisfactoria en el mundo del rejoneo, con triunfos importantes en las plazas más importantes del país. Su despedida de los ruedos se produjo en 1985 en la Plaza de Toros de Jerez, una tarde en la que estuvo acompañado de compañeros de profesión como los hermanos Ángel y Rafael Peralta, Manuel Vidrié, Leonardo Hernández, Fermín Bohórquez e incluso su padre, Álvaro Domecq Díez, quien, ya retirado, se enfundó el traje de corto en una corrida muy emotiva. Cortó cinco orejas y fue sacado a hombros por la puerta grande.

Fuera de los ruedos, su mayor éxito llegó con la creación de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, dando vida al mítico espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces' y consiguiendo situar al caballo pura raza española en lo más alto. Su relación con esta institución saltó por los aires en 1996, aunque siempre dejó la puerta entreabierta, regresando en 2019 como director técnico honorífico.

Destacó también su labor como ganadero, con el hierro de Torrestrella, y desde 1998 su labor empresarial, al adquirir las antiguas bodegas de Pilar Aranda de Jerez para convertirlas en Bodegas Álvaro Domecq, cuyos vinos se extienden hoy día por 85 países del mundo.