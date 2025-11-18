Álvaro Domecq, una vida en imágenes

Álvaro Domecq Romero, una vida en imágenes
Muere Álvaro Domecq Romero, el último don del toreo

Muere Álvaro Domecq | Alvarito, fundador y alma mater de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre

Muere Álvaro Domecq Romero, el rejoneador jerezano dejando un enorme vacío entre aficionados, ganaderos y personal de la Real Escuela de Arte Ecuestre, de la que fue fundador. Aquí algunos momentos de su intensa vida entre caballos, plazas de toros, amigos, familia y muchos reconocimientos.

1/66 Álvaro Domecq Romero, junto a los jinetes fundadores Manuel Vidrié, Francisco Javier García Romero, Antonio Diosdado, Antonio Moreno "El pelao" y Manuel Méndez.
Álvaro Domecq, con don Juan Carlos y doña Sofía durante los actos inaugurales de la que ya sería la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en 1987.
2/66 Álvaro Domecq, con don Juan Carlos y doña Sofía durante los actos inaugurales de la que ya sería la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en 1987.
3/66 Julián López, "El Juli "; Álvaro Domecq, y el empresario y financiero Alberto Alcocer.
4/66 Álvaro Domecq recogiendo un reconocimiento en Córdoba, en 2011.
5/66 Domecq recoge el trofeo de Cruzcampo, que le entrega J. Cuesta. En 2012.
6/66 Álvaro Domecq, en 2012 en la Plaza de Toros de El Puerto.
7/66 Álvaro Domecq en la entrega de los trofeos taurinos Caja Rural del Sur.
8/66 Álvaro Domecq Romero recibe una distinción de manos del alcalde de El Puerto Alfonso Candón. En 2014.
12/66 Alvaro Domecq Romero, Luis Domecq Domecq y un joven Beltrán Guerrero Domecq, en 2014.
13/66 El presidente de ANCCE, José Juan Morales, entregando a Álvaro Domecq el reconocimiento en 2019.
15/66 Jorge Ramos, Ana Mestre y Álvaro Domecq, en la Real Escuela.
18/66 Álvaro Domecq con José Mercé.
19/66 Álvaro Domecq e Isabel Domecq.
20/66 Álvaro Domecq, en su acto de nombramiento de Hijo Predilecto de Jerez.
21/66 Álvaro Domecq recoge la Medalla de Andalucía 2024 en la categoría de 'Proyección de Andalucía'
22/66 Álvaro Domecq participa en la inauguración de la 29 edición del Salón Internacional del Caballo en Sevilla, en una imagen de 2019.
23/66 Álvaro Domecq con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.
24/66 Álvaro Domecq con Manuel Alejandro.
25/66 Álvaro Domecq Romero rodeado de la nueva potrada de su hierro en la finca El Carrascal, en Benalup. En 2006.
27/66 Álvaro Domecq charla con Manuel Caballero y Mauricio González-Gordon, en el año 2006.
58/66 Fernando Martínez de Irujo, haciendo entrega de su premio a Álvaro Domecq en 2007.
59/66 Una imagen de la espectacular actuación de Álvaro Domecq, en 2007.
