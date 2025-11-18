Álvaro Domecq, una vida en imágenes

Muere Álvaro Domecq Romero, el rejoneador jerezano dejando un enorme vacío entre aficionados, ganaderos y personal de la Real Escuela de Arte Ecuestre, de la que fue fundador. Aquí algunos momentos de su intensa vida entre caballos, plazas de toros, amigos, familia y muchos reconocimientos.
1/66Álvaro Domecq Romero, junto a los jinetes fundadores Manuel Vidrié, Francisco Javier García Romero, Antonio Diosdado, Antonio Moreno "El pelao" y Manuel Méndez.
2/66Álvaro Domecq, con don Juan Carlos y doña Sofía durante los actos inaugurales de la que ya sería la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en 1987.
3/66Julián López, "El Juli "; Álvaro Domecq, y el empresario y financiero Alberto Alcocer.
4/66Álvaro Domecq recogiendo un reconocimiento en Córdoba, en 2011.
5/66Domecq recoge el trofeo de Cruzcampo, que le entrega J. Cuesta. En 2012.
6/66Álvaro Domecq, en 2012 en la Plaza de Toros de El Puerto.
7/66Álvaro Domecq en la entrega de los trofeos taurinos Caja Rural del Sur.
8/66Álvaro Domecq Romero recibe una distinción de manos del alcalde de El Puerto Alfonso Candón. En 2014.
9/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
10/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
11/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
12/66Alvaro Domecq Romero, Luis Domecq Domecq y un joven Beltrán Guerrero Domecq, en 2014.
13/66El presidente de ANCCE, José Juan Morales, entregando a Álvaro Domecq el reconocimiento en 2019.
14/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
15/66Jorge Ramos, Ana Mestre y Álvaro Domecq, en la Real Escuela.
16/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
17/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
18/66Álvaro Domecq con José Mercé.
19/66Álvaro Domecq e Isabel Domecq.
20/66Álvaro Domecq, en su acto de nombramiento de Hijo Predilecto de Jerez.
21/66Álvaro Domecq recoge la Medalla de Andalucía 2024 en la categoría de 'Proyección de Andalucía'
22/66Álvaro Domecq participa en la inauguración de la 29 edición del Salón Internacional del Caballo en Sevilla, en una imagen de 2019.
23/66Álvaro Domecq con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.
24/66Álvaro Domecq con Manuel Alejandro.
25/66Álvaro Domecq Romero rodeado de la nueva potrada de su hierro en la finca El Carrascal, en Benalup. En 2006.
26/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
27/66Álvaro Domecq charla con Manuel Caballero y Mauricio González-Gordon, en el año 2006.
28/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
29/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
30/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
31/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
32/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
33/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
34/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
35/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
36/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
37/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
38/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
39/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
40/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
41/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
42/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
43/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
44/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
45/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
46/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
47/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
48/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
49/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
50/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
51/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
52/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
53/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
54/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
55/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
56/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
57/66Álvaro Domecq, una vida en imágenes
58/66Fernando Martínez de Irujo, haciendo entrega de su premio a Álvaro Domecq en 2007.
59/66Una imagen de la espectacular actuación de Álvaro Domecq, en 2007.