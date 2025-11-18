Muerte de Álvaro Domecq | La Unión de Criadores de Toros de Lidia lamenta la muerte de Álvaro Domecq

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) ha emitido un comunicado en el que expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Álvaro Domecq Romero, "ganadero, rejoneador y embajador del mundo del toro y del caballo, cuya vida fue un canto constante a la bravura, la tradición y los valores del campo bravo español", señala la nota.

"Hijo de don Álvaro Domecq y Díez, Álvaro Domecq Romero continuó la historia familiar al frente de la ganadería Torrestrella, convirtiéndose en un referente en la selección, conservación y transmisión del toro bravo. Su trabajo como ganadero fue ejemplar: mantuvo y reforzó las líneas de bravura, cuidó la genética del encaste, preservó la nobleza y la funcionalidad del toro para la lidia y, sobre todo, defendió la importancia de que cada ejemplar representara la esencia del campo bravo andaluz. Además, fue gran maestro a caballo de sus sobrinos, Luis y Antonio Domecq, transmitiendo a nuevas generaciones su sabiduría, técnica y respeto por la tauromaquia" añade la RUCTL.

"Con la muerte de Álvaro Domecq Romero se marcha un referente insustituible en la crianza del toro bravo. Recogió el legado de su padre, Don Álvaro, y lo mantuvo siempre en lo más alto. Su otra gran obra fue impulsar decisivamente la cultura del caballo en España con la creación hace 50 años de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre" ha declarado Antonio Bañuelos, presidente de la RUCTL precisando que el nombre del veterano jinete, ganadero y rejoneador "estará ligado para siempre a la excelencia ganadera, a la singularidad de Torrestrella y a una concepción del campo y de la tradición asentada en los valores de la dedicación, la pasión y el rigor". "Hoy, el mundo del toro, el campo bravo y la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia están de luto", finaliza Bañuelos.

Juan Pedro Domecq Morenés, vicepresidente de la RUCTL y sobrino de Álvaro Domecq también ha expresado sus condolencias."Con la muerte de Álvaro Domecq Romero se va una generación de personajes taurinos, de emblemas de la tauromaquia que han contribuido a hacerla mucho más grande. Fue un ejemplo grandioso de amor a la tauromaquia, de humanidad, de generosidad, un hombre con un corazón que se salía del pecho. Humanamente fue excepcional, un artista soberano: un ejemplo en todo. Llevó al caballo a su máxima expresión, creando la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, un apasionado del toro, del campo: un artista en mayúsculas que siempre estaba pensando en ella para llevarla a lo más alto. Cuando se va un personaje así se crea un vacío enorme que muchas veces las siguientes generaciones no sabemos si seremos capaces de llenarlo" ha señalado el criador definiendo a Álvaro Domecq como "una persona muy especial" para su familia. "Era de la generación de mi padre, tuvieron mucha relación y fueron compañeros de andanzas taurinas durante toda la vida. Estoy muy afectado por su pérdida", concluye..

Borja Domecq Noguera, directivo de la RUCTL, incide en esa misma línea. "Se nos va una referencia, ha sido un grandísimo ganadero, un grandísimo jinete y era una persona que ha hecho muchísimo por el toro, por el caballo y por Jerez" señala el criador jerezano añadiendo que se trataba de "una de esas personas que vamos a tener siempre en nuestro corazón". "Es una pena y una gran pérdida para todos", prosigue Borja Domecq. "Ha sido una persona que ha vivido rodeado de su familia siempre, con todos sus nietos alrededor, muy familiar y muy querida. Es una gran pérdida. Están siendo días duros, ayer se murió Ana María Bohórquez, que fue otra persona increíble a la que estábamos muy unidos, y hoy se nos ha ido tío Álvaro", concluye.

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia transmite su más sentido pésame a la familia Domecq, a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y a "todos los que compartieron su vida profesional, asegurando que su trabajo, su ejemplo y su pasión por el toro bravo permanecerán como guía para las generaciones presentes y futuras", finaliza la nota.