Mujeres Imparables impulsa la ciencia y el empleo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Detalle del cartel anunciador del Día Internaconal de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La Asociación Red Profesional Mujeres Imparables refuerza su compromiso con el talento femenino y la innovación este mes de febrero. Con una programación que abarca desde la orientación laboral hasta el fomento de vocaciones científicas, la entidad busca visibilizar referentes y dotar de herramientas de crecimiento a la comunidad gaditana.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la vocalía de innovación empresarial de la asociación ha coordinado una intensa agenda de actividades del 9 al 12 de febrero. El objetivo es claro: impulsar el liderazgo femenino en sectores estratégicos y romper techos de cristal desde la infancia.

La programación contará con la participación de entidades de primer nivel como Titania Ensayos y Proyectos Industriales, la asociación Ellas Vuelan Alto, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el proyecto Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil. Los centros educativos protagonistas en esta edición son:

Rota: Colegio Salesianos.

Colegio Salesianos. Cádiz: CEIP Fermín Salvochea.

CEIP Fermín Salvochea. Jerez: CEIP Ciudad de Jerez, IES Lola Flores y Colegio San José-Fundación Xafer.

CEIP Ciudad de Jerez, IES Lola Flores y Colegio San José-Fundación Xafer. Chiclana: Centro de Iniciativas Juveniles Box.

Este despliegue reafirma la apuesta de Mujeres Imparables por la investigación, un ADN que ya reconocieron sus Premios #MujerImparable Gaditana en 2021 y 2025, otorgados a las investigadoras Laura Martín y María Rosa Durán.

Como antesala a la semana de la ciencia, el empleo tomará el protagonismo el miércoles 4 de febrero a las 17:00 horas. A través de un directo en Instagram, bajo el formato #InvisiblesImparables, la asociación contará con la visión experta de Paz Aloisi.

Aloisi, consultora en Género y Empleabilidad, compartirá las claves de la inclusión sociolaboral en el contexto de la innovación social, ofreciendo una perspectiva necesaria para los miembros de la asociación y el público general interesado en los nuevos retos del mercado de trabajo.

"Somos una entidad inclusiva que cree firmemente en la ciencia y la investigación como motores de cambio y en la necesidad de un empleo con perspectiva de género", señalan desde la asociación.