Las musas y el jerez

El vino ha sido vehículo de civilización a lo largo de la historia de la humanidad, y ha servido de inspiración para muchos artistas.

Ha influido en todas las disciplinas creativas, desde la pintura y la escultura hasta la música y la poesía. El vino despierta nuestros sentidos y libera nuestra imaginación.

En la mitología griega, Dionisio, dios del vino, era considerado como el protector de la vida, la alegría y el éxtasis; y si las musas griegas inspiraban cada rama de las artes, ben podríamos considerar al vino como la décima de estas diosas menores.

Por otro lado, el vino ha sido representado en el arte de muchas formas diferentes.

En este nuevo capítulo de mis 'Rebuscos' vamos a tratar de algunas de estas manifestaciones donde nuestros vinos tienen especial protagonismo.

Literatura

El sábado 6 de septiembre, a las 12´00 del mediodía, el parque González Hontoria será el escenario del vigésimo Homenaje a William Shakespeare. Un evento ya consolidado en la agenda cultural de Jerez.

El acto organizado por el Cineclub Popular rendirá tributo al legado universal del gran dramaturgo inglés, cuya obra sigue inspirando a lectores y creadores de todo el mundo.

Tarjeta de invitación del XX Homenaje a Shakespeare.

El programa comenzará con una ofrenda floral, seguida de una lectura poética bilingüe en inglés y español. acercando los versos de Shakespeare tanto al público local como a los que se suman de fuera.

En esta edición se contará, de nuevo, con la participación especial del Pepe Marín, reconocido periodista, flamencólogo y académico, cuya intervención aportará una visión única y cercana al acto.

Para cerrar se ofrecerá un brindis de honor con vino de Jerez, en el mejor espíritu de convivencia y celebración cultural.

El homenaje es un espacio abierto a todos interesados en la literatura, la poesía y el diálogo intercultural, y supone una oportunidad pata disfrutar, recordar y compartir la vigencia del mensaje shakesperiano en pleno siglo XXI.

Del grabado a la etiqueta

Indagar en el universo del etiquetado del Marco de Jerez, concretamente en el periodo comprendido entre finales del XIX y priincipios del XX, nos sigue deparando nuevas y agradables sorpresas. Cuando parecía que todo estaba dicho nos encontramos con un curioso hallazgo en el fondo documental de las bodegas Garvey, que en la actualidad se guardan en un almacén de las de Fundador.

Consultando la magnífica colección de la revista inglesa The Illustrated London News que abarca todos los ejemplares publicados en el XIX, concretamente el tomo de 1891, se reproduce la publicidad de una popular marca de jabones fabricados por la empresa Brooke, la conocida como Monkey Brand.

En el grabado se adaptaría, unos años más tarde, por el taller tipográfico encargado de elaborar la cromolitografía de la etiqueta de la manzanilla de las bodegas jerezanas de Ruiz y de Andreis.

Etiqueta de las bodegas Ruiz y de Abdreís

Grabado publicado en The Illustrated London News en 1891.

Es habitual encontrar etiquetas de ese periodo donde los creativos de las artes gráficas locales tomaban inspiración de las revistas ilustradas españolas, como los casos de La Ilustración Española y Americana o La ilustración Artística.

Es lógico pensar que algunos ejemplares de la revista británica, los que llegaban a bodegas propiedad de familias inglesas, o al mismo Casino Nacional (que aún las posee en su biblioteca), cayera en manos de estos dibujantes a sueldo de las imprentas.

Arquitectura

El paisaje urbano de la ciudad de Jerez ha sido representado en el etiquetado de sus vinos, tanto de calles como de edificios emblemáticos.. En este caso traemos dos perspectivas de la calle Larga. Una desde la Lancería, y la otra desde la rotonda de los casinos.

Para ello hemos hecho la comparativa con dos cromolitografías de las bodegas José Lozano, así como con dos imágenes de principios de siglo tomadas por el fotógrafo jerezano Antonio Palomo González (1864-1944).

Etiqueta de José Lozano con vista de la calle Larga.

Foto de Antonio Palomo González.

La otra, de una postal más antigua y menos nítida, se corresponde exactamente con una de las etiquetas, una evidencia del uso que los creativos de las artes grádicas hacían de la fotografía para dar fidelidad a sus creaciones impresas coloreadas.

Etiqueta de José Lozano con vista de la rotonda de los Casinos.

Foto de Antonio Palomo Lozano.

Postal de finales del XIX con una vista de la rotonda de Casinos (Colección de Antonio González).

Las bodegas más importantes de la segunda mitad del XIX se anunciaban mediante grabados para mostrar panorámicas de sus imponentes instalaciones, como venos en esta de las bodegas de Antonio Rodrigo Ruiz y Hnos. Sus edificios abarcaban gran parte de la calle Lechuga.

Unas y otras nos aportan una información gráfica de gran valor a la hora de saber como era la ciudad en aquel periodo.

Vista aérea de las antiguas bodegas de A. R. Ruiz y Hnos.

De la música a la poesía

Del compositor inglés John Jenkins (1592-1678), músico de cámara de Carlos I y Carlos II, es este poema cantado del siglo XVII titulado A boat, a boat.

Una letra de carácter festivo cuya rima concluye invitando a beber jerez.

A boat, a boat, unto the ferry

For we´ll go over to be merry

And laugh and sing, and drink sherry.

15. Composición musical de John Jenkins.

Y del poeta local, Diego López Rico, es el libro Poema de la Vid. Esta obra fue impresa en 1915 por el taller tipográfico de M. Martín, sito en el número 7 de calle José Luis, Díez. El autor recoge una serie de poemas dedicado a lo que considera la seña de identidad de Jerez: la vid y el vino.

Portada del libro ‘Poema de la vid’, de Diego López Rico.

Del humor gráfico a la televisión

Buscar la representación del jerez en el humor gráfico de la prensa nacional es un trabajo arduo. Sin embargo, la satisfacción es grande cuando en este caso hemos dado con dos ejemplos.

El habitual colaborador de esa sección del diario madrileño ABC, Mingote, nos hace reflexionar cuando nos muestra a un grupo de turistas extranjros vsiitando una gran bodega de Jerez a la vez que un empleado les va repartiendo, de una caja, botellas de 'Poca-Cola'.

Caricatura de Mingote para el ABC.

El otro nos viene de la mano de José Alfonso, publicado en Sevilla en los años `30. Una representación coral enclave humorística de cómo las bodegas Domecq elaboraban sus famosos vinos.

Obtención del jerez en Domecq visto por José Alfonso.

Algunos asignan a la televisión la categoría de manifestación artística. Algunas de las producciones audiovisuales para este medio, tanto nacionales como extranjeras, no dejan de sorprendernos con continuas menciones al jerez en sus diálogos.

Manual de señoritas, serie española de este mismo año, es una comedia ambientada en el Madrid galdosiano de la década de 1880, coincidiendo con la época alfonsina y La Restauración.

En el capítulo sexto el personaje de Pedro Mencía, interpretado por Tristán Ulloa, recurre al jerez: 'Necesito un trago de jerez para templar los nervios'.

El jerez en la serie americana ‘Fatal attraction’.

Y es el jerez un condimento imprescindible para preparar el 'pavo a la Tetrazzini' en el episodio quinto de Fatal Attraction, producción americaba de 2023.

El personaje en la escena explica al invitado que su madre "agregaba más jerez porque asumía que yo me había olvidado. Salvo que yo no me olvidaba, así que ahora era inflamable".

Nota: Queremos agradecer la colaboración prestada por Francisco Lozano Romero, bisnieto del bodeguero José Lozano: y del coleccionista Antonio González.