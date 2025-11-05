Música folclórica chilena y relatos de la dictadura llegan a Jerez

El próximo 6 de noviembre, Jerez acogerá un espectáculo unipersonal que combina música folclórica chilena y relatos conmovedores sobre la experiencia de ser refugiado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Será de la mano de la artista chilena María Adriana.

El evento ofrece al público una oportunidad única de conocer de cerca las tradiciones musicales chilenas, mientras se comparte una historia personal de supervivencia, resiliencia y esperanza. La artista, reconocida por su capacidad para conectar profundamente con el público, llevará a los asistentes en un viaje emotivo a través de canciones, anécdotas y narrativas que reflejan la vida bajo un régimen represivo y la reconstrucción de una nueva vida en el extranjero.

Con un enfoque íntimo y cercano, el espectáculo invita a reflexionar sobre la memoria histórica, la importancia de no olvidar y el poder de la música como vehículo de sanación y unión.

Destacada en The Argus y BBC Radio 4, la artista ha sido reconocida por transformar cada actuación en un viaje transformador para el público, combinando música y narración con sensibilidad y fuerza emocional.

Detalles del evento:

Fecha: 6 de noviembre

Lugar: El Cuarto Creciente, Francos 18, Casa Damajuana, Jerez

Hora: 21 horas

Reservas y Bizum: 625 487 118

Entradas: Entrada: 10€, también en puerta

Más información: https://mariaadriana.co.uk/music