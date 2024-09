Nace Coworking Digital Jerez, un centro para ideas brillantes

Jerez cuenta con un nuevo espacio para el desarrollo del emprendimiento y las ideas innovadoras. Se trata del Coworking Digital ‘Cultura y Empresa’, un proyecto que ve la luz gracias a la colaboración público-privada, y que fue inaugurado este viernes en un concurrido acto con numerosos representantes del ámbito político, empresarial y cultural de la ciudad.

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha intervenido en la inauguración de estas instalaciones que se ubican en el antiguo Palacio Borghetto. En su intervención ha afirmado que la posibilidad de contar con este nuevo coworking digital en Jerez es “una excelente noticia para la competitividad, para el empleo de calidad y para el impulso del emprendimiento tecnológico y cultural de la ciudad y del resto de la provincia”.

La Diputación de Cádiz trabaja en esa línea a través de diferentes programas y estrategias, a través de “la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad económica de la provincia y apoyando a pymes, autónomos y emprendedores, pilar de nuestro tejido empresarial”.

Este espacio se suma a la Red Provincial de Coworkings Digitales que han impulsado la Diputación de Cádiz, las Cámaras de Comercio de la provincia y la Fundación Incyde y que cuenta ya con los ubicados en Algeciras y Chiclana. Esta red ha contado con un presupuesto global de 2,5 millones de euros, de los que la Diputación, a través del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, aporta 521.000 euros. En el caso concreto de Jerez, la inversión ha sido de 1,2 millones de euros, de los que 207.525 euros los ha aportado la institución provincial.

Imagen de una zona de trabajo de las instalaciones. / Paco Martín

"La apertura de este coworking dedicado al sector cultural tiene especial trascendencia para Jerez", ha dicho la presidenta, puesto que “va a fortalecer a la localidad como polo tecnológico ligado a la industria cultural en un momento crucial para su historia”, teniendo en cuenta que Jerez está inmersa en preparar su candidatura para ser designada Capital Europea de la Cultura en 2031, en un reto en el que también está implicada la Diputación de Cádiz.

Con la puesta en marcha de estas instalaciones se facilita a los emprendedores y empresas nuevos recursos para la transformación digital, poniendo a su disposición un espacio de trabajo, herramientas tecnológicas y un servicio de asesoramiento, que será especialmente ambicioso en materia de internacionalización y de competitividad, a través de un servicio de tutela digital. Con todo ello, Almudena Martínez ha expresado su convencimiento de que este coworking será “un centro de incubación de ideas brillantes en el que se desarrollarán proyectos que darán valor añadido a Jerez y a la provincia”.

El Coworking Digital ‘Cultura y Empresa’ estará a disposición de cualquier actividad económica, aunque se dará una especial atención a las industrias culturales y creativas, con sectores como el editorial, el audiovisual, el cinematográfico, el patrimonial, el diseño o la artesanía, entre otros.

La presidenta ha recalcado el compromiso de la Diputación por “dar soluciones a las necesidades reales de las empresas y el territorio, a través de programas novedosos como DipuInnova Plus y Pyme Global, que están dando resultados tan positivos como este coworking”.

Para finalizar, Martínez ha asegurado que “la cultura es una oportunidad de empleo y de futuro para la provincia porque nunca caduca y siempre es necesaria. Somos fuertes en eso y nos lo tenemos que creer”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, puso de relieve el “compromiso con la innovación y el emprendimiento” de la institución que dirige. “Nos ponemos al servicio del talento local”, ha añadido. Ha detallado los espacios y herramientas que se ponen a disposición de los usuarios del edificio, que ya cuenta con un 90 por ciento de ocupación, "y que creemos que en un par de semana llegará al 100%".

Otro espacio de trabajo. / Paco Martín

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado la potencia y utilidad del sistema cameral español para mejorar la competitividad de las pymes y su vocación de internacionalización. En especial se ha referido al trabajo de la Fundación Incyde en la búsqueda y puesta en valor de espacios como este coworking de Jerez, "que tienen la misión de garantizar el futuro del emprendimiento en el país".

Por último, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido el doble “regalo” que supone la recuperación de parte del patrimonio de Jerez, que va a generar empleo en la ciudad. “Es el momento y la oportunidad de Jerez y todos debemos sumar iniciativas que contribuyan a mejorar la ciudad y el país”, ha dicho la alcaldesa. Ha explicado que desde el Ayuntamiento se está "trabajando para aprovechar ese buen momento colaborando con otras administraciones y apostando con optimismo por nuevos proyectos de promoción empresarial". "Creo que es el momento y la oportunidad de Jerez, que es el mejor escaparate de España, y España forma parte del espíritu esencial por el que todos tenemos que trabajar".

Pelayo hizo referencia en su discurso al informe de la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un órgano encargado de velar por la sostenibilidad de las administraciones públicas, que ha vuelto a insistir en "la situación crítica del Ayuntamiento de Jerez". "Yo ya no creo en eso, ya no creo que haya situaciones críticas. Si trabajamos pensando que tenemos una ciudad que está en la UCI no vamos a conseguir nada. Tenemos que trabajar con optimismo, confianza y credibilidad. Y en próximos días presentaremos un presupuesto al Ministerio de Hacienda que, de alguna manera, va a abordar todos los frentes presupuestariamente hablando que ahora mismo tiene la ciudad", señaló la regidora.

Un espacio para la creatividad

Este nuevo espacio consiste en un lugar de trabajo e incubación para emprendedores, empresas, micropymes, pymes y startups desde el que mejorar su competitividad y generar productividad en las empresas del sector creativo a través procesos de formación, el fomento intensivo de su transformación digital y un equipamiento técnico especializado.

Se trata de un espacio innovador, abierto y multidisciplinar para albergar actividades culturales, reuniones de empresas, talleres de formación, presentaciones de productos, exposiciones o conferencias. Cuenta con 26 puestos de coworking, una oficina privada de 10 metros cuadrados, sala de formación, sala de incubación con mesa de reuniones, sala multiusos para eventos y presentaciones así como un office, sala de edición, de grabación de audio o impresoras 3D entre otros equipos en un lugar del que ya disfrutan en la actualidad diez emprendedores ubicados en las instalaciones.

Una sede histórica

Uno de los grandes atractivos del Coworking Digital ‘Cultura y Empresa’ es su ubicación, en el antiguo Palacio Borghetto, que ha sido previamente rehabilitado para adaptarse a las necesidades del proyecto. Este edificio histórico del centro de Jerez, construido por Felipe Morenés en 1945, se ha convertido en un hub tecnológico de 1.200 metros cuadrados y con capacidad para 29 empresas. En su día fue también Escuela de Música y Casa de la Juventud.

Dichas instalaciones, anteriormente de propiedad municipal, fueron permutadas en el año 2021 por el edificio Centro Integrado de Servicios CIS (ubicado en la Ciudad del Transporte y de titularidad de la Cámara de Comercio e Industria de Jerez) en Junta de Gobierno Local adoptando el acuerdo de permuta en el escenario de impulso al proyecto de Jerez Capital Europea de la Cultura en 2031.