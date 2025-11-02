Nace en Jerez la asociación SOS Salud Andalucía

"Se solicitó el TAC el pasado mes de febrero para mi padre, un paciente oncológico, y tras varias reclamaciones, parece que ahora se le va a citar en noviembre. ¿Cuántas personas estarán como él?". Son palabras de Begoña, hija de un jerezano paciente de cáncer, que se ha unido a un grupo para crear en Jerez la asociación SOS Salud Andalucía.

"Todo surge a raíz del caso de mi padre. En 2024 le intervienen de un cáncer de colon y otro de pulmón y sale bien. Pero algo muy importante desde ese momento es que el seguimiento debe ser exhaustivo, está constantemente con contacto con Oncología y otros servicios distintos. En febrero tuvo una revisión con su oncóloga y ella le programó tres TAC, porque él necesita de abdomen, de pulmón y cadera. Y lo pidió con tanta previsión de cara a la siguiente revisión con ella, que fue en septiembre", relata Begoña.

Pero acabó el verano y no hubo señales de ninguna cita: "Su oncóloga tampoco sabía qué pasaba. Me puse en contacto con gente del Hospital y nos llegaron a decir que no se estaba haciendo ningún TAC y que no sabían qué pasaba. Nos animaron a unirnos diciendo que 'esto sólo lo va a resolver la movilización ciudadana'. Es que si no detectas a tiempo una recidiva que ya no puedes tratar, un paciente oncológico se te va...".

La familia ha presentado reclamaciones en el Hospital, pero Begoña se dio cuenta de que "esta situación no sólo afecta a mi padre. Él me tiene a mí, que yo me muevo por él a donde haga falta, pero ¿cuántas personas están afectadas? Así que junto a otros 13 socios, aunque hay muchos más interesados, hemos creado SOS Salud Andalucía".

La entidad tiene como objetivo fundamental "la defensa del derecho a la sanidad pública y universal", así como "exigir la continuidad y calidad de las pruebas diagnósticas". "Reclamaremos la reanudación inmediata de las pruebas diagnósticas esenciales para el seguimiento de pacientes oncológicos, así como reclamamos la correcta programación, realización y entrega de los resultados dentro de los plazos clínicamente adecuados", subraya SOS Salud.

La crisis de los cribados en Andalucía ha provocado que la ciudadanía se movilice aún con más fuerza, "para defender la seguridad y la dignidad de los pacientes". "No queremos que ningún paciente oncológico o de otra patología grave vea comprometido su tratamiento o pronóstico debido a los retrasos en los diagnósticos o carencia de recursos", añade el colectivo.

Respuesta del Área Sanitaria a la demora de los TAC en Jerez

El Área informa de que “pese a que el concierto finalizó el pasado mes de abril, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha realizado 10.000 TAC más en lo que llevamos de 2025 que en todo el año anterior. Así, el Área resuelve gracias al trabajo de sus profesionales una amplísima demanda de pruebas diagnósticas en el menor tiempo posible”.