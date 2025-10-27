El Hospital de Jerez "recorta personal encargado de realizar las mamografías"

El sindicato CCOO ha denunciado "importantes deficiencias" en el servicio de mamografías del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. En una nota, detallan que la realización de las mamografías que dependen de esta Área se realizan en las instalaciones del centro de salud ubicado en Jerez Centro y "dependen directamente de atención especializada, es decir, del Hospital de Jerez, siendo cubierta la realización de dichas pruebas por el personal dependiente de dicho Hospital".

Por otra parte, "existe otro personal técnico especialista de rayos que dependen del dispositivo de apoyo, el cual se encarga de la realización de radiografías del centro y otros centros dependientes, tanto rutinaria como urgentes". Desde el sindicato, aseguran que la dirección del Hospital "decide que cuando es necesario cubrir ausencias justificadas de manera no puntual y programada del personal técnico que realizan las mamografías, en lugar de contratar nuevos profesionales, obligan a las compañeras del citado Dispositivo de Apoyo a moverse al servicio de mamografías.

"Tras la grave problemática actual conocida en la realización de los cribados del cáncer de mama y el tan anunciado plan de choque por parte de la Administración, además de las largas listas de espera para la realización de las mamografías, nos parece demencial por parte de la dirección de este Hospital que se escatime y se recorten recursos humanos en los y las profesionales encargados de llevar a cabo estas pruebas", añaden.

"Continuando con el cinismo, la dirección discrimina por razón de sexo al personal que realiza estos procedimientos, obligando a que sean exclusivamente mujeres las que se desplacen a este servicio", asegura CCOO en una nota de prensa.

Así las cosas, "las delegadas de CCOO del Distrito Jerez Costa Noroeste y Sierra, nos preguntamos, cuando a una mujer se le cita para una revisión común o por alguna sospecha, ¿será su prioridad la realización de dicha prueba o el género del profesional que se la realice?".

"La reducción de personal técnico especialista en rayos puede generar más retrasos en la realización de mamografías, lo que puede incrementar las graves consecuencias ya destapadas para la salud de las mujeres que se someten a estas pruebas. La discriminación por razón de género es inaceptable y va en contra de los derechos de los profesionales sanitarios", recalcan.

Las delegadas de CCOO del Distrito del Área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, Nuria Valdivia y Sonia Martín, "exigimos de manera inminente la contratación de personal suficiente dependiente de atención especializada para realizar las mamografías de manera eficiente y sin retrasos, sin discriminación por razón de género y que de una vez por todas, la dirección se comprometa y priorice la salud y en bienestar de las mujeres que se someten a estas pruebas".