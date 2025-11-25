El servicio de autobuses urbanos de Jerez dejará de ser gratuito desde el próximo lunes 1 de diciembre

A partir del próximo lunes 1 de diciembre el servicio de autobuses urbanos de Jerez dejará de ser gratuito. De este modo, volverán a tener vigencia las tarifas que tenía esta prestación pública antes del verano y así se está informando a los usuarios en las distintas paradas mediante un aviso pegado junto a los horarios de paso.

La gratuidad del autobús urbano fue una de las medidas que adoptó el gobierno municipal el pasado verano cuando se recortó sustancialmente el servicio por la falta de vehículos tras retirarse de la circulación los que tenía la prestación de la firma Otokar y producirse varios incidentes con los de otras marcas. No obstante, en aquel momento ya se anunció que esta medida, que se adoptó para "compensar" a los usuarios por la reducción del servicio, según la justificó el ejecutivo entonces, era con carácter temporal. De este modo, se fijó que esta estaría vigente hasta que se incorporaran 25 nuevas unidades al servicio, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas.

También deja de ser gratuita el servicio de lanzadera operativo durante los fines de semana de zambomba que conecta dos grandes bolsas de aparcamiento con el centro de la ciudad —los servicios parten de las explanadas del estadio Pedro Garrido y de la zona de atracciones de la Feria—. A partir de la próxima semana tendrá un precio de 1,10 euros.

Por otro lado, la empresa municipal Comujesa, que gestiona el transporte público, ha anunciado que también se incrementará la frecuencia de paso en horas punta de algunas líneas, como es el caso de la línea 11 y 18, que reducirán a un tiempo de paso de 25 minutos. Así, se apunta que se recuperarán ocho servicios.

Esta modificación se sumará a una reciente modificación de recorridos que se ha realizado recientemente en dos líneas, concretamente en la 10 y 17. Así, la 17 ha pasado a estar operativa también los fines de semana y festivos —con anterioridad solo prestaba servicio de lunes a viernes laborables— y ha ampliado su servicio pasando por el Hospital, Los Villares y el Parque Empresarial.