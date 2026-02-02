"No nos confiemos, la tregua de hoy va a durar poco"

Las principales administraciones con competencias en la provincia de Cádiz han comparecido de forma conjunta para lanzar un mensaje de unidad y, sobre todo, de alerta. Tras un fin de semana de intensas actuaciones, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; la subdelegada del Gobierno de España, Blanca Flores; y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, han advertido que la estabilidad meteorológica actual es solo un paréntesis.

Avisos rojos y naranjas a partir de mañana

Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemtet), la situación de emergencia se reactivará este martes a partir de las 22:00 horas. "No nos confiemos, la tregua va a durar poco", subrayó Mercedes Colombo, quien detalló que se esperan fuertes precipitaciones y vientos que activarán el aviso rojo en puntos de la Sierra y el aviso naranja en la comarca del Campo de Gibraltar. En el caso de Jerez, hay aviso amarillos por vientos fuertes para este martes por la noche y el miércoles. Además, hay activado aviso naranjas por lluvias para el miércoles en toda la Campiña.

Por todo ello, esta tarde se llevará a cabo una reunión de coordinación a nivel regional para evaluar el riesgo de los próximos días y trasladar las directrices pertinentes a todos los ayuntamientos de la provincia.

Carreteras cortadas y familias desalojadas

El balance del temporal deja, en estos momentos, 23 carreteras permanecen cortadas o con incidencias (18 de carácter comarcal y 5 de titularidad autonómica). Colombo ha explicado que se presta especial atención a la vía de Villaluenga, que sufre un deterioro importante, y a la zona de Benamahoma, donde los dispositivos de emergencia trabajan para evitar el aislamiento de los vecinos de Benaocaz.

En el caso de Jerez, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha confirmado que 38 personas continúan fuera de sus viviendas, incluyendo casos de especial vulnerabilidad como una mujer embarazada y un bebé. "Priorizamos a las personas. Aconsejamos que se mantengan en el realojo y no vuelvan a sus domicilios aún", señaló la regidora.

Coordinación total ante la "emergencia climática"

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, informó sobre las complicaciones en la red de transportes, haciendo mención a los cortes en la autopista y en el servicio de trenes de Cercanías debido a la caída de árboles. Flores destacó, por ello, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, Cruz Roja, Infoca, 112 y Protección Civil.

"Estamos atendiendo a esta emergencia climática coordinados. No podemos levantar el pie del acelerador", sentenció la subdelegada, instando a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales como la AEMET, la DGT y el servicio 112 para evitar desinformación.

Alivios preventivos en los embalses

Un factor clave durante este fin de semana ha sido la gestión de los embalses, aprovechando la ausencia de lluvias intensas. Álvaro Real, director general de Aguas de la Junta de Andalucía, ha informado de que se ha aprovechado el parón de las últimas 48 horas para realizar desembalses preventivos y ganar "resguardos" (capacidad de almacenamiento).

El dato más relevante para la comarca y, en especial, para la zona rural de Jerez más cercana al Guadalete, es el del embalse de Bornos, que ha logrado liberar espacio hasta alcanzar un margen de maniobra de entre 46 y 47 hectómetros cúbicos. Según Real, esto permitirá "laminar las posibles avenidas" de agua que traigan las nuevas borrascas, minimizando la necesidad de realizar alivios bruscos que puedan inundar las zonas bajas.

Esta estrategia de prevención se está replicando en toda la provincia. En el caso de la cuenca del Guadalete con las maniobrarealizadas en Bornos para ganar capacidad de absorción. En el caso del Campo de Gibraltar, con desembalses activos durante todo el fin de semana en Guadarranque y Charco Redondo. Y, en la cuenca del Barbate con actuaciones preventivas en los embalses de Celemín y Barbate.

El objetivo de estas operaciones es que los pantanos actúen como "parachoques" ante las fuertes precipitaciones previstas a partir de mañana, evitando que el exceso de agua llegue de golpe a los cauces de los ríos.