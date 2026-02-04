Una noche "en vilo" con Leonardo en Jerez

Pelayo, en la Jefatura de Policía Local de Jerez, donde se ha trasladado el Puesto de Mando Avanzado.

"En unos minutos el nivel de aviso subirá a naranja. Vemos ese famoso 'río humedad' que atravesará nuestra tierra durante las próximas horas. Seguimos al pie del cañón desde el CECOP, mucha precaución", escribió anoche la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a la espera de la llegada de Leonardo a Jerez.

Los avisos naranja por lluvias y amarillo por vientos permanecen activos hasta la medianoche. Por eso, aunque la jornada ha sido tranquila hasta el momento, el temor a que la situación empeore sigue vigente. Hasta ahora, la borrasca apenas ha dejado 15 litros por metro cuadrado y rachas de 76 kilómetros por hora durante la madrugada. Pero las precipitaciones y el fuerte viento aún continúan.

"Una noche en vilo por nuestra ciudad", ha dicho esta mañana la alcaldesa, María José García-Pelayo, junto a una imagen desde la Jefatura de Policía Local, donde ayer se trasladó el Puesto de Mando Avanzado que estaba en La Cartuja y donde también se encuentra activado el CECOP. Desde allí se controla todo lo que está pasando en la ciudad para intervenir ante cualquier incidencia.

Unas 900 personas quedaron desalojadas ayer por precaución. Hoy la ciudad amanece con calles cortadas y zonas inundables señalizadas. La recogida de basuras y el transporte público, suspendido. Leonardo sigue en Jerez, habrá que esperar con paciencia que se marche.