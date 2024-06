Las 'notazas' de Selectividad en Jerez: Diego Reina logra 13.95 puntos sobre 14

Diego Reina Fernández salió contento de los exámenes de la PEvAU en el Campus de Jerez, pero no se imaginaba conseguir 13.95 sobre 14 puntos como calificación final de acceso a la Universidad. Este estudiante jerezano del IES Seritium ha puesto de manera excelente el broche final a su etapa en el instituto, esperando con ganas dar los primeros pasos en la Facultad de Medicina de Sevilla.

"No tengo ningún médico en la familia, pero desde siempre me ha llamado la atención ayudar a la gente", subraya el joven, quien pone en valor que alcanzar esta calificación es trabajo y organización. "Hace falta organizarse muy bien y además tener tiempo de descanso, es importante buscar el equilibrio entre el estudio y el descanso. No es tampoco resultado de los últimos meses, sino que la cuenta atrás comienza en 1º de Bachillerato", señala el estudiante. "Es una satisfacción muy grande porque ves reflejado el esfuerzo de estos dos últimos años. Ha sido una impresión ver la nota", reconoce.

Lorena Yasmine Ferrera ya tiene su plaza para estudiar el doble grado en Traducción e Interpretación y Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo de Olavide. Y lo tiene claro porque ha sacado nada menos que 13.85 puntos sobre 14 en los exámenes de la PEvAU.

"Estoy muy contenta, disfrutando ahora sí del verano. Sacar estas notas es un trabajo no sólo de un año, sino que hay que empezar desde 1º de Bachillerato. Requiere mucha organización y trabajo, y aunque me esperaba sacar buenas notas, no me imaginé que fueran así", declara la alumna del IES Padre Luis Coloma.