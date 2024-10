La nueva avenida entre Guadalcacín y San José Obrero en Jerez estará lista antes de mediados de 2027

La remodelación integral de la carretera que une San José Obrero con Guadalcacín está más cerca de ser realidad tras el último encuentro entre vecinos y representantes políticos. En concreto, se trata de una actuación pendiente desde hace décadas en la conexión que formaba parte en su día del trazado de la antigua carretera CA-P-0435 ‘Cañada Ancha’, entre el cruce del ferrocarril situado en la barriada y la estación de servicio ‘Repsol’ situada al final de la carretera provincial CA3105 (A-2005 Guadalcacín).

Se trata de un tramo que ya ha sido denominado oficialmente como avenida de San José Obrero, aunque sigue siendo una carretera en muy mal estado, tal como denuncian los vecinos, ante la falta de aceras e iluminación, entre otros aspectos.

Para abordar este asunto y ante la insistencia de los residentes de la zona, el presidente de San José Obrero fases 1,2 y 3, Luis Neira, ha propiciado esta semana un encuentro informativo con la presencia del diputado provincial Javier Bello, responsable del Área de Cooperación; la diputada provincial Susana Sánchez Toro, como responsable del área de Medio Rural en el Ayuntamiento de Jerez; y Belén de la Cuadra, delegada de Urbanismo.

En dicho encuentro, "se nos han presentado los planos y el proyecto por parte de los técnicos de las mejoras que se harán en la carretera que va de San José Obrero a Guadalcacín". Se trata de un proyecto que, tal como han confirmado los responsables políticos, "está dotado con un millón y medio de euros y, si no surgen problemas, estará terminado en esta legislatura". Es decir, la obra debería estar concluido antes de mediados del próximo 2027.

Vecinos de San José Obrero, durante el encuentro para hablar de la avenida.

Tras la reunión, "se quedará un gran avenida con la seguridad necesaria para los que circulamos por ella", ha reconocido Neira, presidente de la asociación que ha impulsado desde sus inicios esta reivindicación junto con la asociación de Palos Blancos. Por ello, ha dado las gracias tanto a los técnicos como a los políticos por su participación en este encuentro en el que han participado más de sesenta personas "dado el interés que despierta" este proyecto.

Una demanda histórica

Luis Neira ha reconocido que este proyecto es una demanda histórica de los residentes desde hace más de cuatro décadas. Por este motivos, es una petición "justa" que ahora va a tener respuesta: "Hay dinero disponible y voluntad política por lo que me aseguran que en dos años como máximo, salvo que hay problemas de envergadura, la nueva avenida de San José Obrero debe estar lista".

De momento, "el proyecto está muy avanzado y se espera que la licitación de las obras pueda salir en el plazo de entre nueve meses y un año. Así que estamos muy satisfechos porque en esta carretera han muerto ya cinco personas y no podemos seguir así".

Otro de los tramos que tendrá la nueva avenida San José Obrero.

"El principal problema -recuerda el representante vecinal- es que no se sabía a quién pertenecía esta carretera hasta que Javier Pizarro nos confirmó años atrás que era titularidad de Diputación". Fue entonces cuando las asociaciones vecinales comenzaron a demandar una solución a la Administración provincial, "porque era una auténtica necesidad arreglar esta vía". "No tiene arcén, ni iluminación ni nada. Es un verdadero peligro para los vecinos por eso he sido tan insistente. Tengo 70 años ya y no quiero morirme sin ver terminada esta avenida", resalta Neira.

El proyecto presentado a los vecinos incluye, tal como había solicitado, un carril ciclopeatonal y espacio para las paradas de autobús que unen Jerez con Guadalcacín, así como iluminación. Además, los carriles serán más amplios que los actuales en los que apenas hay sitio cuando se cruzan especialmente vehículos de gran tamaño. "Es un peligro circular de día. De noche ya ni te cuento", concluye Luis Neira.