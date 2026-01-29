Los "buenos propósitos de año nuevo" siguen en febrero con una colecta de sangre en Jerez

Imagen de una colecta de sangre celebrada en los Claustros de Santo Domingo

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz desea que, todos esos ´buenos propósitos' que se persiguen con cada inicio de año, continúen este próximo mes de febrero con una colecta de sangre en Jerez de la Frontera.

Desde el CCTA la provincia de Cádiz, con sede en el Hospital de Jerez, consideran que, a esos objetivos de "viajar más, aprender algo nuevo, cuidarme más y hacer deporte", se les pueden dar continuidad con algo más loable si cabe: "salvar vidas donando sangre".

Desde dicho centro de transfusión provincial añaden, en un comunicado que, "te ayudaremos a cumplir tus nuevos propósitos para el año 2026 con una próxima colecta de donación de sangre".

La cita será en la sede de la Hermandad del Cristo de la Exaltación (Plaza de la Vid) este próximo martes 3 de febrero en horario de tarde de 17:30 a 21:30 horas.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado.

Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.