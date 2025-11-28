Una nueva declaración por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Jerez que no es unánime

Como cada mes de noviembre, el pleno municipal celebrado en la mañana de este viernes aprobó un manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre. El texto, que fue elaborado en consenso por todas las diputaciones provinciales andaluzas, contó con el respaldo de PP, PSOE y La Confluencia y el voto en contra de Vox, formación que volvió a desmarcarse del contenido del manifiesto acordado entre el resto de las formaciones.

El manifiesto, que fue leído por una representante de cada uno de los grupos que lo respaldaron, incidió en que, a pesar de los avances, todavía hay un número alarmante de víctimas. En el texto se señala: "Desde el año 2003 más de 1.300 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. Solo en 2024, España registró 199.094 denuncias por violencia de género, 50 mujeres asesinadas, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, y más de 101.000 casos activos en el sistema VioGén. En lo que va de 2025, los asesinatos por violencia de género se han cobrado ya la vida de 38 mujeres, 11 de ellas en Andalucía, la comunidad con mayor número de mujeres asesinadas, y de estas 0, en nuestra provincia, Cádiz. Estas alarmantes cifras nos llevan a afrontar, además, otros desafíos: la violencia sexual, la violencia vicaria, la explotación, la trata y todas las formas de control y dominación que se ejercen sobre las mujeres".

Igualmente, el Manifiesto puso el acento en un nuevo tipo de violencia, la digital, con una percepción distorsionada de la realidad "alimentada por influencers y gurús digitales, que está creando una generación de jóvenes que niega la existencia de la violencia de género y percibe el feminismo como una amenaza". "La deriva negacionista no solo resulta alarmante, sino que constituye una amenaza grave: socava el consenso social e institucional sobre la violencia de género, desprotege a las víctimas, refuerza a los agresores y amenaza con una regresión de derechos que creíamos consolidados", añade.

"Nos enfrentamos, además, a un desafío que no podemos ignorar: el crecimiento de una cultura digital tóxica que está moldeando las mentes de jóvenes y adolescentes. La denominada 'manosfera' — conjunto de espacios digitales donde se difunden ideas antifeministas y misóginas— se ha convertido en un ecosistema que normaliza la violencia hacia las mujeres y atrae a los más jóvenes con discursos que banalizan los avances en igualdad, fomentando, además, entornos de radicalización emocional y aislamiento. Muchos chicos, desorientados ante los cambios sociales, encuentran una falsa comunidad articulada en torno a la victimización masculina, el odio y la desinformación", agrega el escrito.

Por ello, en el manifiesto se instó a las administraciones públicas a "fortalecer la cobertura en el ámbito rural; continuar impulsando la cooperación institucional; facilitar una atención inclusiva e interseccional; velar por la aplicación efectiva de le legislación vigente; promover la sensibilización social y la corresponsabilidad de hombres y jóvenes; potenciar la educación en igual y sexual afectiva; visibilizar la manofesfera y su influencia tóxica con campañas que muestren sus mecanismos de captación y manipulación, dotando a profesionales y familias de herramientas para identificar, prevenir y contrarrestar sus efectos en adolescentes y jóvenes".

Previamente al pleno, en el turno de intervenciones públicas, Felipa Medrano y Sandra Moreno, en nombre del Consejo Local de las Mujeres, leyeron un manifiesto donde se reclama "que se reconozca que la prostitución y la pornografía son formas de violencia sexual contra mujeres y niñas y constituyen violaciones graves de nuestra dignidad y derechos fundamentales". Por ello, se instó a los organismos públicos a que adopten medidas abolicionistas de la prostitución y la pornografía dentro de sus ámbitos de competencia" y se exige que se apruebe "la ley abolicionista del sistema prostitucional, que penalice la demanda y proteja a las víctimas".