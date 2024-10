Nueva protesta de la comunidad educativa del IES Lola Flores para pedir una solución a las prefabricadas

Alumnos y docentes del IES Lola Flores han salido este miércoles a la calle por segunda vez en lo que va de curso para exigir a la Consejería de Desarrollo Educativo una solución con el tema de las aulas prefabricadas. Los más de 700 estudiantes que conforman el centro, desde Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, han dedicado las últimas horas de esta jornada para abordar lo que se conoce como plan lector, es decir, realizar la hora de lectura diaria impuesta en la nueva ley. Los del grado de cocina, por su parte, han realizado su habitual clase, pero al aire libre.

A este acto reivindicativo han acudido representantes del Ampa del instituto, de la Flampa, con su presidenta Verónica Guerrero a la cabeza, y representantes de distintos partidos políticos de la ciudad como Izquierda Unida, Adelante y Partido Socialista. También ha habido una representación del sindicato Ustea.

Inés Hernández, presidenta del Ampa, ha reconocido que tras las últimas movilizaciones "no hemos recibido ningún tipo de comunicación por parte de la administración, nos sentimos abandonados por la Junta y la delegación", ha afirmado.

Hernández ha insistido en que "el edificio es necesario por los niños y el futuro del centro", dejando claro que "lo que queremos es que nos alumnos dejen de estudiar en esos barracones porque va a ocurrir una desgracia. Hace unos días, cuando ha llovido tanto, las condiciones en las que estaban esas aulas eran lamentables. Nos estamos planteando hacer vídeos de las instalaciones y enviárselos a los medios, pero hasta ahora no lo hemos hecho porque somos respetuosos y queremos hacer las cosas como hay que hacerlas".

"De momento-ha continuado-, vamos a seguir reivindicando con este tipo de acciones que haya una solución porque son 700 alumnos los que están siendo afectados".

Verónica Guerrero, presidenta de la Flampa, pidió "una solución urgente" y comentó que "esta situación lleva ya demasiado tiempo, casi se ha perpetuado, pero lo triste es que estaba presupuestada y no se ha ejecutado". Desde este colectivo se recuerda que "según la normativa no debe existir este tipo de aulas, igual que pasa con el amianto, pero por desgracia la administración se sigue saltando la norma".

Estudiantes del grado de cocina, dando clases en plena calle. / Miguel Ángel González

Raúl Ruiz-Berdejo, representante de Izquierda Unida, ha lamentado que la "promesa de la Junta de solucionar este problema se sigue demorando en el tiempo. Hace ya más de una década, y los barracones, en los que con el frío, el calor y la lluvia tienen unas condiciones inhumanas, continúan ahí". El portavoz de Izquierda Unida pidió "una respuesta" por parte de la Consejería "a pesar de las reivindicaciones continuas de esta comunidad educativa que ya no pueden esperar más".

Por su parte, Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU en Cádiz, calificó esta situación "en la que se encuentran estos alumnos" como "lamentable". "Que a día de hoy haya niños y niñas en una situación de desigualdad en una ciudad como Jerez es muy grave, y lamentamos que el Partido Popular, después de estar ya en el gobierno durante 6 años, no haya puesto solución a un problema que no viene de hace poco, sino de hace más de una década".

Rodríguez habló claramente de "atropello" hacia la comunidad educativa del IES Lola Flores" y aseguró que "nuestra compañera Inmaculada Nieto ha pedido explicaciones en el Parlamento y la callada ha sido la respuesta. No quieren hablar de este problema, pero siguen niños en barracones a estas alturas, por eso apoyamos las movilizaciones porque es el único camino para que se tomen en serio esta situación. No puede haber a día de hoy alumnos de primera y alumnos de segunda".

José Antonio Díaz, portavoz del PSOE, destacó que "defendemos los intereses del alumnado, los profesores y los padres de este centro, porque ya toca que se invierta en este instituto Lola Flores. Después de seis años de gobierno, el señor Moreno Bonilla y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que iba a solucionar todos los problemas de Jerez, siguen sin prestar atención a este instituto".

Para el representante socialista, que estuvo acompañado de Carmen Collado, aseguró que "los pilares básicos de los servicios públicos como la sanidad y la educación están siendo destrozados, y éste es un ejemplo, no se puede estar en barracones porque además se han perdido 2,2 millones de euros anunciados en este plan de infraestructura que estaba destinado a este instituto. La negligencia y la falta de respeto a la comunidad educativa nos parece una dejación de funciones, tanto por parte de la Junta tanto por parte de nuestra alcaldesa que no es capaz de defender los intereses de Jerez".

En esa misma línea se pronunció Carlos Fernández, de Adelante Andalucía, quien admitió que "venimos a defender un problema al que nadie da solución pese a que llevan más de catorce años. En su día no la dio el PSOE cuando estuvo en la Junta ni ahora el Partido Popular, que con Moreno Bonilla ha vuelto a engañar a las familias porque no ha cumplido las promesas, ni siquiera a pesar de estar presupuestado".

Del mismo modo, Fernández expuso en relación al estado de las aulas prefabricaras que "lo de fuera es lamentable, pero me gustaría que se viera lo de dentro que es tercermundista". "Queremos pedir a la alcaldesa que se interese, ya está bien de tantos eventos y tantas fiestas diciendo que Jerez es imparable, pero no se preocupa de la educación de sus niños ni de sus niñas de un barrio popular como el de La Granja. Aunque dice que le importa lo público, la realidad es que no le importa nada, sólo se dedica a decir hitos informativos, como que Jerez es imparable o aspirante a la Capitalidad Europea de 2031, pero la cultura también es tener unas aulas y unos centros educativos donde nuestros hijos puedan estudiar".