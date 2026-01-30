Nueva suspensión del Rastrillo de los Domingos en Jerez por las lluvias

Las lluvias y el viento causados por las últimas borrascas en Jerez han dejado numerosos estragos por la ciudad

El Ayuntamiento de Jerez, comunica que, ante las previsiones meteorológicas anunciadas para este domingo 1 de febrero se suspende la celebración del Rastrillo de la Rosaleda, en el Parque González Hontoria.

Además, la Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura confirma que el concierto dominical de la Banda Municipal de Música en la Alameda del Banco, también ha quedado cancelado "lamentando las molestias ocasionadas".

Y es que la influencia de borrascas atlánticas dejará masas de aire húmedo que causarán lluvias en buena parte del país, sobre todo sur peninsular, a partir del domingo y en el inicio de la próxima semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por otro lado, este viernes día 30 se mantiene el cierre de las instalaciones deportivas al aire libre, el Zoobotánico, los parques públicos y el cementerio.