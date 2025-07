Así es la nueva tasa de basura de Jerez

El próximo pleno municipal de julio, que se celebrará el viernes 25, aprobará la nueva tasa de basura para que entre en vigor desde enero próximo. La subida media se situará entre 2 y 3 euros al mes aunque un tercio de los jerezanos, según las estimaciones del gobierno local, pagará igual o menos que con el recibo anterior.

¿Por qué? La ley obliga a que el ciudadano pague lo que cuesta el servicio

A finales del pasado mes de junio el PP de Jerez lamentaba que “los jerezanos tendremos que pagar, todos, una nueva tasa de basura por imposición del Gobierno de España de Pedro Sánchez. Una nueva tasa que obliga a cobrar a los ayuntamientos. Una decisión del Gobierno de Sánchez que el Partido Popular de Jerez ha rechazado en varias ocasiones porque considera que existen otros mecanismos diferentes, pero a la que está obligada el Ayuntamiento de Jerez”, que “ahora se da de frente con un PSOE que desde el Gobierno de España ordena una nueva subida como ésta”.

La aplicación de esta Directiva de Residuos en la que se ampara el Gobierno es obligatoria so pena de no poder optar a fondos europeos. Esta Ley de Residuos obliga a los ayuntamientos a cubrir el coste del servicio completamente. Si no se cumple se pierden los fondos europeos relacionados con el medio ambiente y como ya se han hecho con otras medidas como por ejemplo, con la zona de bajas emisiones: si no se implanta no se pueden obtener las ayudas al transporte.

Un empleado de la limpieza viaria, trabajando en la plaza del Progreso. / Manuel Aranda

Otra clave es que los ayuntamientos están obligados a ampliar el contrato de limpieza vial y recogida de residuos. Por tanto, esta ampliación de la tarifa lo que va es a cubrir ese incremento del contrato de limpieza y de residuos.

Lo que pague el vecino tiene que corresponderse con lo que al ayuntamiento le cuesta el servicio. O sea, si al ayuntamiento en cuestión le cuesta 100 euros el servicio de basuras, tiene que cobrarle esos 100 euros a la ciudad, a los ciudadanos. Eso es lo que dice la Ley de Residuos, que además impone la implantación del quinto contenedor -el contenedor marrón-, lo que conlleva la ampliación del contrato de la basura al tener una nueva recogida específica de residuos.

¿Para qué? El incremento se destina exclusivamente a cubrir el aumento del servicio

El incremento en la factura no va a las arcas municipales para otras cuestiones. Es decir, que va destinado íntegramente a cubrir el aumento del servicio:más personal de recogida de limpieza y de residuos, personal de limpieza y maquinaria, y es que con la nueva tasa se pretende contratar más gente para limpieza vial y maquinaria. Y cuando se implante el quinto contenedor -antes de final de año-, que no solo se amplíe el personal para la recogida del contenedor, sino también para la limpieza del entorno del contenedor, de tal manera que también redunde en mejorar la limpieza de la ciudad.

“Por lo tanto, el que vaya a pagar más, que sepa que va a redundar en mejorar la limpieza de Jerez”, señalan desde el Consistorio.

¿Cuándo? Entra en vigor en enero de 2026

Esta nueva tasa entrará en vigor en enero de 2026. Se podrá pagar de forma fraccionada, exactamente igual que el resto de impuestos.

Desde su aprobación en el pleno hasta enero va a haber una campaña de información a los ciudadanos: se va a mandar una carta del Ayuntamiento a todos los usuarios, informándoles del cambio de la gestión, de cómo se va a tramitar, cómo lo van a tener que pagar, cuánto van a tener que pagar. Se va a hacer una campaña intensa de información para que enero todos los ciudadan os sepan el funcionamiento, lo que va a tener que pagar y cómo lo puede pagar.

¿Cómo? La nueva factura se basa en el valor catastral y en los metros de la vivienda

Para minimizar el impacto que pueda tener en los vecinos la actualización de la tasa, el Ayuntamiento ha cambiado el modelo de gestión de la tasa: actualmente se gestiona con el recibo del agua y a partir de enero va a ser un recibo independiente vinculado a los datos del catastro de los inmuebles. O sea, que a partir de enero el recibo del agua será independiente del de la basura, que lo gestionará directamente el Ayuntamiento, que de esta forma se ahorrará el pago a Aqualia por gestionar la tasa de basura.

La nueva tasa se basará en los valores catastrales y metros cuadrados de las viviendas, con la intención de que paguen más quienes más tienen o más residuos generan, añadiendo una revisión catastral para aflorar nuevos contribuyentes y que, como se ha explicado con anterioridad, se consiga la financiación del 100% de la recogida y tratamiento de residuos.

Con este cambio vinculado al catastro aumenta el número de entidades o personas que pagan la tasa. Es decir, con este nuevo método se amplía el número de contribuyentes que pagan la tasa de residuos, por lo tanto compensa al vecino de Jerez al repartirse el servicio entre todos, y es que hasta ahora había situaciones en las que entidades que por no tener contrato del agua no pagaban tampoco la basura, pero generaban residuos o provocaban situaciones que generaban que tenían que recogerse la basura. Por ejemplo, en zonas rurales y determinados negocios.

Con la llegada del quinto contenedor -el marrón- se ampliará el servicio.

Es decir, que al aumentar el número de usuarios baja el impacto que tiene en el vecino en la clase media, que es lo que el Ayuntamiento ha tratado de buscar para que al usuario al que le vaya a subir la tasa no sufra una subida enorme. Y según los datos que maneja el gobierno municipal, en torno a un tercio de los contribuyentes pagarían igual o menos al pasarse de 8.000 a 10:000 contribuyentes.

Recogida y tratamiento. Hay que cubrir también el tratamiento de los residuos

La nueva tasa se dividirá en dos: una cuota de recogida y otra cuota general de tratamiento, porque el vecino también tiene que pagar el tratamiento de la basura según la ley. Hay que cubrir el servicio completo de la basura, no solo es la recogida sino también el tratamiento de los residuos. El usuario podrá ver lo que paga por la recogida y lo que paga por el tratamiento.

¿Cuánto? Se estima que un tercio de los jerezanos pagará menos al mes

La nueva tasa va a depender del valor catastral y metros cuadrados de la vivienda. Por ejemplo, en San José Obrero o Santiago va a bajar el recibo según las estimaciones del Ayuntamiento, que baraja que la mayor subida para un vecino -que no sea comercio- puede ser nueve euros al mes. La subida media se estima entre 2 y 3 euros al mes y un tercio de los jerezanos pagará menos.

En este sentido, va a haber cambios con respecto a la tasa que se establecía hasta ahora; por ejemplo, a partir de enero habrá viviendas de bajo valor catastral con muchos habitantes y elevados consumos de agua, que pasan a pagar menos; viviendas de elevado valor catastral y pocos habitantes, que pagarán más;viviendas sin contador de agua que no pagaban antes y ahora pagarán;inmuebles con contador de agua que antes pagaban y ahora se declaran exentos por la superficie; locales comerciales sin contador que antes no pagaban y ahora sí; casas cerradas con consumos mínimos de agua que ahora tributan.

Los comercios son los que más basura generan y los que generan más trabajo al servicio de recogida. Así, a los que más le va a subir el recibo van a ser a las grandes superficies, grandes comercios, establecimientos sanitarios, privados o públicos. Se ha tratado de buscar el equilibrio, dependiendo de la zona (catastro) se valora que la gente con menos recursos pague menos pero al que le aumente el recibo “no va a ser una subida estrepitosa”, aseguran desde el gobierno municipal.

Comparativa 2024 con la tasa nueva. Con la llegada de nuevos contribuyentes ala tasa de basura al establecerse según el catastro, se han podido encontrar únicamente 44.520 coincidencias entre los usuarios actuales y los que habrá a partir de 2026. Con esa muestra, la comparativa de tarifas que se extrae es la que se refleja en el cuadro aunque los datos deben analizarse con cautela por los condicionantes en torno a la comparabilidad expresados arriba.

Al Ayuntamiento de Jerez le cuesta unos 25 millones de euros la recogida y tratamiento de basuras al año, que ahora debe repercutir en los ciudadanos. En el presupuesto ya de 2025 está recogido el incremento de más de cuatro millones de euros del contrato.

La tasa actual cubre el 60% del coste del servicio y hay que implantar el quinto contenedor además de cubrir el 100% del gasto con la nueva tasa. “El camino fácil hubiera sido subir el porcentaje a todo el mundo por igual, pero lo que hemos intentado es minimizar el impacto en el vecino”.

Y para evitar también tarifas desproporcionadas, se va a establecer un tope dentro de la tasa, de tal manera que si alguien tiene un inmueble enorme no vaya a pensar que ahora va a pagar una tasa de basura enorme, dependiendo del tipo de uso que tenga el inmueble, tendrá un tope.

Bonificaciones. Hogares vulnerables, pensionistas, familias numerosas y más

La nueva ordenanza de basura establece también bonificaciones. Se mantienen las bonificaciones por familias numerosas, por situación económica desfavorecida y a los pensionistas, y ahora se añade una bonificación más, la utilización del punto limpio: aquel que demuestre -también se explicará cómo tiene que hacerse en la carta que remitirá el Ayuntamiento a los usuarios- la utilización del punto limpio, que recicla y demás, va a obtener una bonificación que haga que pague menos de basura. Habrá un sistema informático en el punto limpio en el que se obtendrá una referencia con la que después se aplaicará el descuento.

Así, los bonificaciones para hogares vulnerables son del 90%; para pensionistas del 25%; para familias numerosas un 20%;y los que colaboren con la recogida selectiva de residuos llevándolos al punto limpio previo registro informático tendrán una bonificación del 10%.