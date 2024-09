Nueva vida para las Hermanas Carmelitas en la Cartuja de Jerez

Asidonia-Jerez ha dado este miércoles la bienvenida a las Hermanas Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo, Instituto Religioso femenino nacido en Brasil hace 40 años. El obispo de la Diócesis José Rico Pavés ha sido el encargado de la eucaristía celebrada en el Monasterio de la Cartuja. Asimismo, en esta misa han participado numerosos fieles entre los que se encontraban autoridades civiles de la ciudad.

En la homilía, el obispo de Asidonia-Jerez ha recordado, que “crecer en la vida de fe es alimentarse a diario de la palabra de Dios, que nos ayuda tomar decisiones en momentos que no son sencillos y así tener fortaleza cuando venga la debilidad”.

Por otro lado, mencionando las lecturas proclamadas en la liturgia, ha destacado varias ideas que son como “un programa a desarrollar en esta nueva etapa”.

En primer lugar, ha hecho alusión a las palabras de san Pablo, “si no tengo amor de nada me sirve”, asegurando que, por lo tanto, “si no tenemos el corazón junto al de Cristo no seremos capaces de nada”. En este sentido, Rico Pavés ha recordado que el Monasterio fue concebido con una idea, que no es otra, que “solo Dios basta. Un Dios, que nos llama por nuestro nombre, siendo la Cartuja un lugar para escuchar a Cristo que nos espera”.

En segundo lugar, ha mencionado el carisma carmelitano, destacando la frase de san Juan de la Cruz, “olvido de lo criado, memoria del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado”. Palabras que son “ejemplo” para la nueva tarea de las Hermanas Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo.

En tercer lugar, ha subrayado la idea de saber que Dios “es el centro de nuestra vida, y así saber que Él es nuestra meta”.

Durante el acto de bienvenida las cuatro hermanas, que llegaron a la Cartuja el pasado lunes, han estado acompañadas de otras que proceden de otra fundación en nuestro país.

Desde el Obispado ya adelantaron que, una vez que comiencen su vida activa en el Monasterio, se pondrá a disposición de los fieles más información en cuanto a celebraciones etc.

Nueva vida en la Cartuja

Hay que recordar que, tras la marcha el 19 de marzo de 2024 de las Hermanas de Belén, a principios de julio desde el Obispado se anunció las Hermanas Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo serán las encargada de la pastoral y la liturgia del monasterio.

Igualmente, presentó este verano los proyectos para el monumento que incluirá próximamente su apertura total a visitas guiadas así como la celebración de eventos varios.

El objetivo, según avanzaron, es que este espacio sea también un centro para la acción pastoral ofreciendo un lugar de encuentro y reflexión para la comunidad y la recuperación de oficios que han conformado la vida del edificio.