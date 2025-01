Nuevas colectas de sangre en el CEIP Elio Antonio Nebrija y la capilla de las Angustias de Jerez

La capilla de la iglesia de las Angustias y el CEIP Elio Antonio Nebrija de Jerez de la Frontera albergarán sendas colectas de sangre la próxima semana, en concreto, el lunes 13 y el martes 14 de enero de 2025 respectivamente.

La primera colecta programada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz será el lunes 13 de enero en la capilla de las Angustias de 17:30 horas de la tarde hasta las 21:30 horas de la noche.

La segunda donación de sangre se realizará en el CEIP Elio Antonio de Nebrija, ubicado en la avenida Fernando portillo S/N de la barriada de la Granja, el martes 14 de enero entre las 17:30 horas y las 21:30 horas.

También se puede donar sangre en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, con sede en el Hospital Universitario de Jerez en horario laboral de lunes a viernes de 09:00 horas a 14:30 horas y martes y jueves de 15:00 a 21:00 horas.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.